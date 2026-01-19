НОВОСТИПроисшествия

В Новокузнецке на 90 суток закрыли роддом № 1, где умерли девять младенцев

Суд приостановил деятельность акушерского стационара с разрешением доступа для проведения ремонта и устранения нарушений

19 января 2026, 13:06, ИА Амител

Новорожденный / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Новокузнецке суд приостановил работу акушерского стационара № 1 при Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 им. Г. П. Курбатова на срок до 90 суток. Об этом сообщил объединенный пресс‑центр судов Кемеровской области.

Причина – серия трагических случаев: за короткий период в роддоме умерли девять новорожденных. В ходе проверки наличие нарушений подтвердила представитель Роспотребнадзора.

По итогам разбирательства возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно‑эпидемиологического благополучия населения").

На время приостановки деятельности в здании роддома разрешены ремонтные работы и устранение выявленных недостатков. На данный момент жалоба на постановление суда не поступала.

Ранее сообщалось, что в новокузнецком роддоме нашли свидетельства еще двух детских смертей из-за врачей. К делу о гибели девяти новорожденных добавились судебные решения о смерти младенцев в 2021 году.

Новорожденному оторвали руку в роддоме № 1 Новокузнецка, где погибло девять малышей

После известия о гибели девяти младенцев в новокузнецком роддоме пациентки рассказали о проблемах в медучреждении
Комментарии 2

да уж

15:09:14 19-01-2026

В ходе проверки наличие нарушений подтвердила представитель Роспотребнадзора
Как так? Там все министры и надзоры сказали, что виноваты мамочки. Припёрлись с недоношенными беременностями и внутриутробными инфекциями. По вине больницы ни одной смерти. На всю страну врали. С этим как быть? И кто ответит за оскорбление пострадавших женщин?

Гость

17:29:38 19-01-2026

да уж (15:09:14 19-01-2026) В ходе проверки наличие нарушений подтвердила представитель ... Министры и должны ответить на нарах.

