В Новокузнецке на 90 суток закрыли роддом № 1, где умерли девять младенцев
Суд приостановил деятельность акушерского стационара с разрешением доступа для проведения ремонта и устранения нарушений
19 января 2026, 13:06, ИА Амител
В Новокузнецке суд приостановил работу акушерского стационара № 1 при Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 им. Г. П. Курбатова на срок до 90 суток. Об этом сообщил объединенный пресс‑центр судов Кемеровской области.
Причина – серия трагических случаев: за короткий период в роддоме умерли девять новорожденных. В ходе проверки наличие нарушений подтвердила представитель Роспотребнадзора.
По итогам разбирательства возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно‑эпидемиологического благополучия населения").
На время приостановки деятельности в здании роддома разрешены ремонтные работы и устранение выявленных недостатков. На данный момент жалоба на постановление суда не поступала.
Ранее сообщалось, что в новокузнецком роддоме нашли свидетельства еще двух детских смертей из-за врачей. К делу о гибели девяти новорожденных добавились судебные решения о смерти младенцев в 2021 году.
15:09:14 19-01-2026
Как так? Там все министры и надзоры сказали, что виноваты мамочки. Припёрлись с недоношенными беременностями и внутриутробными инфекциями. По вине больницы ни одной смерти. На всю страну врали. С этим как быть? И кто ответит за оскорбление пострадавших женщин?
17:29:38 19-01-2026
да уж (15:09:14 19-01-2026) В ходе проверки наличие нарушений подтвердила представитель ... Министры и должны ответить на нарах.