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Ночная прогулка с Егором и Семеном обернулась для девушки из Барнаула потерей украшений

Компания каталась по городу до пяти утра, а потом немного выпили и пообщались

30 июля 2026, 11:27, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле 19-летняя девушка лишилась золотых украшений, согласившись прогуляться по ночному городу с двумя молодыми людьми, сообщает региональное МВД.

«Познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком по имени Егор. После трех дней виртуального общения в мессенджере согласилась на ночную автопрогулку с новым знакомым и его другом Семеном», — рассказали в ведомстве.

Компания каталась до пяти утра, после чего все поехали в квартиру Семена, чтобы пообщаться и немного выпить.

Около шести  утра девушка отправилась спать. Проснувшись, она не обнаружила ни новых знакомых, ни своих золотых украшений — цепочки и кольца.

Как выяснилось, безработный Семен заметил лежащие на краю дивана украшения и решил воспользоваться моментом. Золото он сдал в ближайший ломбард за 13 тысяч рублей, которые быстро потратил. Девушка оценила ущерб в 75 тысяч рублей.

Парень / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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Барнаул Криминал
       

Комментарии 23

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Шинник

11:31:04 30-07-2026

критическое мышление вышло из чата ...

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ВВП

11:34:01 30-07-2026

Зато пообщалась с Семёном и Егором) Что в голове, два малознакомых парня, наверняка съёмная квартира.
Вот интересно, что она ждала от такой встречи?

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гость

11:39:10 30-07-2026

наверняка в запрещенном телеграмме в боте дайвинчик познакомились. вот он какой дуров коварный!

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Шинник

11:48:46 30-07-2026

гость (11:39:10 30-07-2026) наверняка в запрещенном телеграмме в боте дайвинчик познаком... Угадал. Во вчерашней новости об этом же событии было так и написано.

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Дед Щукарь

11:50:55 30-07-2026

гость (11:39:10 30-07-2026) наверняка в запрещенном телеграмме в боте дайвинчик познаком... Ну ты догада! Вчерашняя новость:
"Жительница Барнаула лишилась золота после первого свидания с кавалером из "Дайвинчика"
За золото парень выручил 13 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды"

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Афиноген

11:44:34 30-07-2026

Она ж уже вчера общалась с Семеном и Егором , профукала золотые украшения на 75 000 р и тд. В чем отличие вчерашней новости от сегодняшней?

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Гость

17:11:57 30-07-2026

Афиноген (11:44:34 30-07-2026) Она ж уже вчера общалась с Семеном и Егором , профукала золо...
Имена появились)))

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Горожанин

17:42:25 30-07-2026

Гость (17:11:57 30-07-2026) Имена появились)))... Егор и вчера блистал.

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Гость

11:45:56 30-07-2026

Зачем она сняла кольцо и цепочку?

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ВВП

12:01:47 30-07-2026

Гость (11:45:56 30-07-2026) Зачем она сняла кольцо и цепочку?... Что бы не мешали выпивать и общаться с парнями))

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Гость

13:23:39 30-07-2026

Гость (11:45:56 30-07-2026) Зачем она сняла кольцо и цепочку?... Проверяла их на благородство )) можно ли потом замуж выходить или нет если позовут.
Вот так вообще странно. Мы в юности тоже так делали, всё кроме хищения украшений )
Таких девушек нужно ценить которые познакомились и в гости поехали

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Гость

11:57:31 30-07-2026

Два новых штурмовика считай

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Гость

16:21:53 30-07-2026

Гость (11:57:31 30-07-2026) Два новых штурмовика считай... Полагаете, девушка работает в военном комиссариате?

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Гость

17:13:00 30-07-2026

Гость (16:21:53 30-07-2026) Полагаете, девушка работает в военном комиссариате?...
Не подсказывайте им идеи ХД

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Гость

11:58:22 30-07-2026

"Гоп-стоп Семен засунь ей под ребро"

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Гость

12:15:51 30-07-2026

девушка-то соответствующая

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Дед Щупарь

12:29:23 30-07-2026

Гость (11:45:56 30-07-2026) Зачем она сняла кольцо и цепочку?... Чтобы при "массаже" не повредить нежную кожу на интимных местах парней.

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Гость

12:41:53 30-07-2026

была бы порядочная- подружку бы позвала

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,, Формула любви '

13:16:05 30-07-2026

Гость (12:41:53 30-07-2026) была бы порядочная- подружку бы позвала... кузнеца бы пригласила, была бы порядочная..

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Гость

13:17:59 30-07-2026

у нас таких лялек называли на букву Ш и относились соответственно. но канеш грабить объект утех не по понятиям, тут прямо фу

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Гость

13:27:58 30-07-2026

Гость (13:17:59 30-07-2026) у нас таких лялек называли на букву Ш и относились соответст... Ну так и парнишки пока без понятий. Но при таких раскладах их быстро по понятиям утихомирят, будут кататься пешком.

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гость

22:36:17 30-07-2026

Гость (13:17:59 30-07-2026) у нас таких лялек называли на букву Ш и относились соответст... Согласен, а могли бы и еще пару тройку раз покататься))

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Гость

17:10:45 30-07-2026

Тут нужна картинка с медведем из кустов

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