Ночная прогулка с Егором и Семеном обернулась для девушки из Барнаула потерей украшений

Компания каталась по городу до пяти утра, а потом немного выпили и пообщались

30 июля 2026, 11:27, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле 19-летняя девушка лишилась золотых украшений, согласившись прогуляться по ночному городу с двумя молодыми людьми, сообщает региональное МВД.

«Познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком по имени Егор. После трех дней виртуального общения в мессенджере согласилась на ночную автопрогулку с новым знакомым и его другом Семеном», — рассказали в ведомстве.

Компания каталась до пяти утра, после чего все поехали в квартиру Семена, чтобы пообщаться и немного выпить.

Около шести утра девушка отправилась спать. Проснувшись, она не обнаружила ни новых знакомых, ни своих золотых украшений — цепочки и кольца.

Как выяснилось, безработный Семен заметил лежащие на краю дивана украшения и решил воспользоваться моментом. Золото он сдал в ближайший ломбард за 13 тысяч рублей, которые быстро потратил. Девушка оценила ущерб в 75 тысяч рублей.