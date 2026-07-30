Ночная прогулка с Егором и Семеном обернулась для девушки из Барнаула потерей украшений
Компания каталась по городу до пяти утра, а потом немного выпили и пообщались
30 июля 2026, 11:27, ИА Амител
В Барнауле 19-летняя девушка лишилась золотых украшений, согласившись прогуляться по ночному городу с двумя молодыми людьми, сообщает региональное МВД.
«Познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком по имени Егор. После трех дней виртуального общения в мессенджере согласилась на ночную автопрогулку с новым знакомым и его другом Семеном», — рассказали в ведомстве.
Компания каталась до пяти утра, после чего все поехали в квартиру Семена, чтобы пообщаться и немного выпить.
Около шести утра девушка отправилась спать. Проснувшись, она не обнаружила ни новых знакомых, ни своих золотых украшений — цепочки и кольца.
Как выяснилось, безработный Семен заметил лежащие на краю дивана украшения и решил воспользоваться моментом. Золото он сдал в ближайший ломбард за 13 тысяч рублей, которые быстро потратил. Девушка оценила ущерб в 75 тысяч рублей.
11:31:04 30-07-2026
критическое мышление вышло из чата ...
11:34:01 30-07-2026
Зато пообщалась с Семёном и Егором) Что в голове, два малознакомых парня, наверняка съёмная квартира.
Вот интересно, что она ждала от такой встречи?
11:39:10 30-07-2026
наверняка в запрещенном телеграмме в боте дайвинчик познакомились. вот он какой дуров коварный!
11:48:46 30-07-2026
гость (11:39:10 30-07-2026) наверняка в запрещенном телеграмме в боте дайвинчик познаком... Угадал. Во вчерашней новости об этом же событии было так и написано.
11:50:55 30-07-2026
гость (11:39:10 30-07-2026) наверняка в запрещенном телеграмме в боте дайвинчик познаком... Ну ты догада! Вчерашняя новость:
"Жительница Барнаула лишилась золота после первого свидания с кавалером из "Дайвинчика"
За золото парень выручил 13 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды"
11:44:34 30-07-2026
Она ж уже вчера общалась с Семеном и Егором , профукала золотые украшения на 75 000 р и тд. В чем отличие вчерашней новости от сегодняшней?
17:11:57 30-07-2026
Афиноген (11:44:34 30-07-2026) Она ж уже вчера общалась с Семеном и Егором , профукала золо...
Имена появились)))
17:42:25 30-07-2026
Гость (17:11:57 30-07-2026) Имена появились)))... Егор и вчера блистал.
11:45:56 30-07-2026
Зачем она сняла кольцо и цепочку?
12:01:47 30-07-2026
Гость (11:45:56 30-07-2026) Зачем она сняла кольцо и цепочку?... Что бы не мешали выпивать и общаться с парнями))
13:23:39 30-07-2026
Гость (11:45:56 30-07-2026) Зачем она сняла кольцо и цепочку?... Проверяла их на благородство )) можно ли потом замуж выходить или нет если позовут.
Вот так вообще странно. Мы в юности тоже так делали, всё кроме хищения украшений )
Таких девушек нужно ценить которые познакомились и в гости поехали
11:57:31 30-07-2026
Два новых штурмовика считай
16:21:53 30-07-2026
Гость (11:57:31 30-07-2026) Два новых штурмовика считай... Полагаете, девушка работает в военном комиссариате?
17:13:00 30-07-2026
Гость (16:21:53 30-07-2026) Полагаете, девушка работает в военном комиссариате?...
Не подсказывайте им идеи ХД
11:58:22 30-07-2026
"Гоп-стоп Семен засунь ей под ребро"
12:15:51 30-07-2026
девушка-то соответствующая
12:29:23 30-07-2026
Гость (11:45:56 30-07-2026) Зачем она сняла кольцо и цепочку?... Чтобы при "массаже" не повредить нежную кожу на интимных местах парней.
12:41:53 30-07-2026
была бы порядочная- подружку бы позвала
13:16:05 30-07-2026
Гость (12:41:53 30-07-2026) была бы порядочная- подружку бы позвала... кузнеца бы пригласила, была бы порядочная..
13:17:59 30-07-2026
у нас таких лялек называли на букву Ш и относились соответственно. но канеш грабить объект утех не по понятиям, тут прямо фу
13:27:58 30-07-2026
Гость (13:17:59 30-07-2026) у нас таких лялек называли на букву Ш и относились соответст... Ну так и парнишки пока без понятий. Но при таких раскладах их быстро по понятиям утихомирят, будут кататься пешком.
22:36:17 30-07-2026
Гость (13:17:59 30-07-2026) у нас таких лялек называли на букву Ш и относились соответст... Согласен, а могли бы и еще пару тройку раз покататься))
17:10:45 30-07-2026
Тут нужна картинка с медведем из кустов