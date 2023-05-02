В Telegram появилась новая функция, которой пока нет ни в одном другом мессенджере

02 мая 2023, 12:27, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в мессенджере появилось "совершенно новое измерение" (да-да, вы не ошиблись, таким словом он назвал недавнее инновационное изменение). Теперь пользователи осваивают новую функцию и могут пересылать друг другу группы чатов. Ну или папки – тут уж кому как привычнее.

Павел считает, что именно это в будущем может "изменить то, как люди общаются" (серьёзное заявление, – прим. ред.). Что такого в новой функции Telegram, почему Дуров так ею восхищается и при чём здесь WhatsApp* – читайте на amic.ru.

1 Начнём с азов: как создать папку в Telegram? Это не так уж сложно. Зайдите в настройки Telegram, нажмите "Создать новую папку". В неё добавьте нужные контакты, чаты и каналы. После этого не забудьте сохраниться. И, вуаля, всё готово!

2 Я создал папку в Telegram. И что, теперь я могу ею поделиться? Да, папкой в Telegram действительно можно поделиться с другими пользователями. И это на самом деле работает, удостоверилась корреспондент amic.ru.

3 До чего дошёл прогресс, и как же отправить папку в Telegram другому пользователю? Это тоже довольно просто. Чтобы переслать папку другим пользователям Telegram, создайте ссылку. Когда человек перейдёт по ней, он сможет ознакомиться с содержимым группы чатов (контактов, групп, каналов). Ну и, проще говоря, вступить в неё как в сообщество.

4 Не хочу, чтобы мои друзья видели один из чатов в папке. Как его скрыть? Тоже в настройках. Как говорится, хозяин – барин. "Организатор папки может задавать разные уровни доступа, выбирая, кто из приглашённых какие чаты может видеть. Те, кто принимает это приглашение, [тоже] могут выбрать, какие именно чаты они хотят видеть в папке или в своём основном списке чатов", – рассказал Павел Дуров в личном англоязычном Telegram-канале.

5 Понятно, а почему Дуров так хвалит новую функцию Telegram? Потому что, уверен он, её вскоре подхватят другие мессенджеры. И, кстати, Дуров неоднократно утверждал, что WhatsApp* копирует возможности Telegram. Так это или нет – мы не знаем, но сейчас Павел точно убеждён: новая функция его мессенджера рано или поздно может изменить формат человеческого общения. "Благодаря своей уникальной демократичной структуре и гибкости папки чата могут изменить работу Telegram. И поскольку большинство наших инноваций позже подхватываются остальной отраслью, эта функция в конечном итоге может изменить то, как люди общаются", – написал он.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.