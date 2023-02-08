Новое землетрясение произошло в центральной Турции

После основного толчка последовали семь афтершоков на территории страны, их магнитуда составляла от 2,5 до 4,4

08 февраля 2023, 14:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новое землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в центральной части Турции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), оно зафиксировано в 58 километрах от Кахраманмараша, который стал эпицентром разрушительных толчков накануне.

Сотрясения произошли в 08:52 мск. После основного толчка последовали семь афтершоков на территории страны, их магнитуда составляла от 2,5 до 4,4.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого случилось ещё одно землетрясение. Согласно последним данным, число погибших в Турции выросло до 6234, раненых – до 37 011.