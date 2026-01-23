Новогодние городки в Барнауле начнут разбирать в последнюю неделю января

Демонтаж праздничных конструкций стартует после выходных дней

23 января 2026, 14:15, ИА Амител

Новогодняя площадь Свободы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле на следующей неделе начнется демонтаж новогодних городков на площади Свободы и улице Мало-Тобольской. Главную праздничную площадку краевой столицы планируют полностью разобрать до конца января.

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, в течение текущей недели еще можно посетить новогодние городки на улице Мало-Тобольской и площади Свободы. Разбор праздничных конструкций стартует после выходных дней.

По информации мэрии, демонтаж городка на площади Свободы начнется в понедельник, 26 января. Световые фигуры, новогоднюю ель и гирлянды отправят на хранение до следующих зимних праздников, с площадки уберут горку, а территорию очистят от снега и наледи. Все работы планируют завершить до 31 января, после чего на площади Свободы будет восстановлено движение транспорта.

В городской администрации также отметили, что за период новогодних и рождественских праздников новогодний городок на площади Свободы посетили около 36 тысяч человек.

Новогодний городок на улице Мало-Тобольской специалисты начнут разбирать во вторник, 27 января. С пешеходной зоны на хранение уберут горки для катания, гирлянды, световые фигуры и праздничную ель.

Ранее сообщалось, что в барнаульском парке "Изумрудный" расширили каток, после того как установившиеся морозы позволили льду на водоеме набрать необходимую толщину.