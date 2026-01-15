В барнаульском парке "Изумрудный" расширили зону катка после новогодних праздников
Эта общественная территория остается одной из популярных зон отдыха в краевой столице
15 января 2026, 11:15, ИА Амител
В барнаульском парке "Изумрудный" расширили каток, после того как установившиеся морозы позволили льду на водоеме набрать необходимую толщину.
Как рассказал руководитель парка культуры и отдыха Владислав Вакаев, площадь катания стала больше.
«Хорошая новость: лед на пруду достиг нужной толщины, что позволило нам расширить площадь катка. Аэратор же мы перенесем под мост, и он продолжит насыщать воду кислородом, что обеспечит зимовку наших карпов», – сообщил Вакаев.
Парк "Изумрудный" остается одной из популярных зон отдыха в Барнауле, а расширение катка позволит принять больше любителей зимнего катания.
Со своими коньками каток тоже платный?
16:30:09 15-01-2026
Гость (13:05:04 15-01-2026) Со своими коньками каток тоже платный?... Бесплатный