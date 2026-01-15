В барнаульском парке "Изумрудный" расширили зону катка после новогодних праздников

Эта общественная территория остается одной из популярных зон отдыха в краевой столице

15 января 2026, 11:15, ИА Амител

Заливка катка в парке "Изумрудный" / Скриншот из видео Владислава Вакаева

В барнаульском парке "Изумрудный" расширили каток, после того как установившиеся морозы позволили льду на водоеме набрать необходимую толщину.

Как рассказал руководитель парка культуры и отдыха Владислав Вакаев, площадь катания стала больше.

«Хорошая новость: лед на пруду достиг нужной толщины, что позволило нам расширить площадь катка. Аэратор же мы перенесем под мост, и он продолжит насыщать воду кислородом, что обеспечит зимовку наших карпов», – сообщил Вакаев.

Парк "Изумрудный" остается одной из популярных зон отдыха в Барнауле, а расширение катка позволит принять больше любителей зимнего катания.