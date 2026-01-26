Новорожденный стал инвалидом из-за халатности врачей роддома в Петербурге

В результате произошедшего ребенок перенес внутриутробную асфиксию

26 января 2026, 09:30, ИА Амител

Новорожденный стал инвалидом / Фото: Baza

В Санкт-Петербурге младенец стал паллиативным инвалидом в роддоме № 9. По версии правоохранительных органов, тяжелые последствия для здоровья малыша наступили из-за ненадлежащих действий медицинского персонала, пишет Baza.

Как рассказала мать ребенка, Светлана, она заранее решила максимально обезопасить роды и за 90 тысяч рублей заключила договор на индивидуальное сопровождение акушера-гинеколога и акушерки. Беременность протекала без осложнений, отклонений в развитии плода не выявляли. На 39-й неделе у женщины появились боли в животе, после чего она связалась со своим лечащим врачом Инной Ж. По словам Светланы, врач не пригласила ее на очный осмотр, дала рекомендации по телефону и заверила, что поводов для беспокойства нет. Ночью состояние ухудшилось, и женщина самостоятельно приехала в роддом для госпитализации.

Светлана утверждает, что врач все же приехала, однако была недовольна вызовом в выходной день и попыталась купировать родовую деятельность. При этом состояние роженицы не улучшалось: она ощущала напряжение и расслабление живота, похожее на схватки. Жалобы пациентки, по ее словам, были проигнорированы, после чего врач уехала. На следующий день у Светланы отошли зеленые околоплодные воды и возобновилась острая боль, однако медицинскую помощь ей оказали только после того, как началось сильное кровотечение. Позже выяснилось, что у женщины произошло отслоение плаценты, и, как следует из материалов дела, еще после первых жалоб ей должны были провести экстренное кесарево сечение.

В результате произошедшего ребенок перенес внутриутробную асфиксию. Его удалось реанимировать, однако он получил тотальное поражение головного мозга. Мальчик остался лежачим инвалидом: он не видит и не слышит, не может самостоятельно держать голову и глотать, питается через гастростому и страдает от судорожного синдрома.

Следственные органы возбудили уголовное дело и установили, что вред здоровью ребенка был причинен в результате действий врачей. Роддом признал, что медицинская услуга была оказана ненадлежащим образом. Экспертиза выявила около десяти нарушений со стороны персонала, в том числе акушера-гинеколога. Несмотря на это, медицинские работники продолжают работать.

Напомним, после гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка были возбуждены уголовные дела в отношении главного врача медицинского учреждения и исполняющего обязанности заведующего реанимацией. Их подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности.