Новорожденный стал инвалидом из-за халатности врачей роддома в Петербурге
В результате произошедшего ребенок перенес внутриутробную асфиксию
26 января 2026, 09:30, ИА Амител
В Санкт-Петербурге младенец стал паллиативным инвалидом в роддоме № 9. По версии правоохранительных органов, тяжелые последствия для здоровья малыша наступили из-за ненадлежащих действий медицинского персонала, пишет Baza.
Как рассказала мать ребенка, Светлана, она заранее решила максимально обезопасить роды и за 90 тысяч рублей заключила договор на индивидуальное сопровождение акушера-гинеколога и акушерки. Беременность протекала без осложнений, отклонений в развитии плода не выявляли. На 39-й неделе у женщины появились боли в животе, после чего она связалась со своим лечащим врачом Инной Ж. По словам Светланы, врач не пригласила ее на очный осмотр, дала рекомендации по телефону и заверила, что поводов для беспокойства нет. Ночью состояние ухудшилось, и женщина самостоятельно приехала в роддом для госпитализации.
Светлана утверждает, что врач все же приехала, однако была недовольна вызовом в выходной день и попыталась купировать родовую деятельность. При этом состояние роженицы не улучшалось: она ощущала напряжение и расслабление живота, похожее на схватки. Жалобы пациентки, по ее словам, были проигнорированы, после чего врач уехала. На следующий день у Светланы отошли зеленые околоплодные воды и возобновилась острая боль, однако медицинскую помощь ей оказали только после того, как началось сильное кровотечение. Позже выяснилось, что у женщины произошло отслоение плаценты, и, как следует из материалов дела, еще после первых жалоб ей должны были провести экстренное кесарево сечение.
В результате произошедшего ребенок перенес внутриутробную асфиксию. Его удалось реанимировать, однако он получил тотальное поражение головного мозга. Мальчик остался лежачим инвалидом: он не видит и не слышит, не может самостоятельно держать голову и глотать, питается через гастростому и страдает от судорожного синдрома.
Следственные органы возбудили уголовное дело и установили, что вред здоровью ребенка был причинен в результате действий врачей. Роддом признал, что медицинская услуга была оказана ненадлежащим образом. Экспертиза выявила около десяти нарушений со стороны персонала, в том числе акушера-гинеколога. Несмотря на это, медицинские работники продолжают работать.
Напомним, после гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка были возбуждены уголовные дела в отношении главного врача медицинского учреждения и исполняющего обязанности заведующего реанимацией. Их подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности.
10:21:11 26-01-2026
а потом говорят рожайте
10:27:38 26-01-2026
проценко из коммуналки-госпиталки, случайно роды принимать не обучен? а то может быть?
и для усиления еще можно подключить хирурга, который в перерывах между операциями, колесит на мотоцикле по стране
11:01:14 26-01-2026
Так же у нашей племянницы произошло. Один в один. Лежит любимое дитя уже 9 лет в каком-то своем мире, живёт, потому что любимое. Никто не ответил за вред, в том числе и взявшая деньги врач. Родители год по клиникам мотались, не до разборок было. Потом уже и сил не осталось.
14:23:23 26-01-2026
гость (11:01:14 26-01-2026) Так же у нашей племянницы произошло. Один в один. Лежит лю... дньги взяла значит головой отвечает. Грохнуть надо было
18:08:17 26-01-2026
Гость (14:23:23 26-01-2026) дньги взяла значит головой отвечает. Грохнуть надо было... А без денег не отвечает? С чего, вдруг, им платить? За работу за которую они получают зарплату? За комфорт и доп услуги , это понятно, Но платить врачу за роды в госклинике! Не должно такого быть! Хотите отблагодарить, пожалуйста, при выписке, по -факту так сказать. Но 90 тыщ! просто в кармашек? или через налоговую. Реально, не врачи, а рвачи, еще и ребенка изнахратили, сволочи. Срок им 20 лет, не меньше и к больнице больше не допускать!
00:40:24 01-02-2026
гость (11:01:14 26-01-2026) Так же у нашей племянницы произошло. Один в один. Лежит лю... очень жаль, впереди еще очень много тяжелого...
12:46:52 26-01-2026
Врачи даже за деньги не хотят работать
13:41:18 26-01-2026
9 роддом стал ужасом, врачи скрывают свои имена при оказании ими медицинских осмотров и услуг, никто ни за что не отвечает и не знает якобы о том, кто дежурит в данный момент, всё за плотной завесой, чтобы скрывать ошибки и некомпетенции. Халатное отношение большого числа медперсонала.
15:38:55 26-01-2026
Силы родителям, но вот у меня после таких случаев вопрос о введении эвтаназии сильно увеличивается. Сейчас я про ребенка. Ну а степень вины акушеров следствие покажет.
00:38:58 01-02-2026
какой смысл реанимировать? чтобы помучить?