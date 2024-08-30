Новосибирец отсудил у Толмачево деньги за аварию

Он не удержался на дороге в гололед

30 августа 2024, 15:10, ИА Амител

Снег на дороге / Фото: pxhere.com/ru/photo/780799

Житель Новосибирска отсудил у аэропорта Толмачево деньги за ДТП. Об этом сообщает Mash Siberia.

Зимой мужчина не удержался на дороге в гололед и вылетел с трассы. Он знал, что этот участок принадлежит аэропорту и обратился в суд.

Как выяснилось, ограждение на трассе установили не по ГОСТу, а также на дороге не было никаких знаков, предупреждающих о гололеде.

В итоге новосибирцу должны выплатить 231 тысячу рублей в качестве компенсации.