Новосибирский депутат предложил забрать компьютеры у населения

По мнению Анатолия Кубанова, интернет – это оружие массового информационно-психологического поражения

26 июля 2023, 12:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вице-спикер новосибирского Заксобрания Анатолий Кубанов предложил изъять компьютеры у населения, пишет "КП-Новосибирск".

"Интернет – оружие массового информационно-психологического поражения. Необходимо решительно вывести вычислительные мощности из общественного оборота", – написал депутат у себя в блоге.

По его словам, ЭВМ следует применять по назначению (в науке, производстве, военных штабах и т.д.), а для развития страны нужно формировать творческое общество взамен "скучного информационного", увязшего в бессмысленном пролистывании интернет-лент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что компьютерные игры – колоссальный бизнес, и он должен помогать людям развиваться, а также развивать в них общечеловеческие ценности, но не "не квасной патриотизм".