Новосибирский депутат предложил забрать компьютеры у населения
По мнению Анатолия Кубанова, интернет – это оружие массового информационно-психологического поражения
26 июля 2023, 12:36, ИА Амител
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Анатолий Кубанов предложил изъять компьютеры у населения, пишет "КП-Новосибирск".
"Интернет – оружие массового информационно-психологического поражения. Необходимо решительно вывести вычислительные мощности из общественного оборота", – написал депутат у себя в блоге.
По его словам, ЭВМ следует применять по назначению (в науке, производстве, военных штабах и т.д.), а для развития страны нужно формировать творческое общество взамен "скучного информационного", увязшего в бессмысленном пролистывании интернет-лент.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что компьютерные игры – колоссальный бизнес, и он должен помогать людям развиваться, а также развивать в них общечеловеческие ценности, но не "не квасной патриотизм".
12:44:41 26-07-2023
телевизоры сначала заберите
12:50:26 26-07-2023
и электричество всем отключить - пусть при лучинах сидят, ну а депутатам все благА, конечно - для того и мигрантов завозят, послушный электорат, что по телеку скажут и то не все, и всё поймут.
12:54:19 26-07-2023
Гость (12:50:26 26-07-2023) и электричество всем отключить - пусть при лучинах сидят, ну... Всем выдать по отрубу на дальнем востоке и собирать оброк арбузАми. А, проститес, там китайцы уже.
12:50:45 26-07-2023
Да-да - и в первую очередь у депутатов, отравляющих то самое пространство подобными глупостями.
12:51:01 26-07-2023
А как же мы прочли бы то, что он написал в блоге, скорее всего с компуктера? И смартофоны изъять из пользования. Вернуть счёты в магазины, и калькуляторы в университеты! Всем выдать наушники и радио, настроенное на радио антизапад УКВ или компуктера.нет УКВ.
12:51:42 26-07-2023
Да отберите вы уже траву у депутатов всех уровней.
13:02:33 26-07-2023
Гость (12:51:42 26-07-2023) Да отберите вы уже траву у депутатов всех уровней.... Да не.. смешно же))
13:09:40 26-07-2023
Гость (13:02:33 26-07-2023) Да не.. смешно же))... Ну да, вон в новости выше еще один полупокер обкуренный хочет призывной возраст до 50 лет увеличить))))))))
12:52:20 26-07-2023
Пусть у депутата заберут сначала. А лучше у всех
12:52:46 26-07-2023
В каждый дом по симоняну и.т.п. ?
13:10:18 26-07-2023
Гость (12:52:46 26-07-2023) В каждый дом по симоняну и.т.п. ?... А причем здесь Симонян и отдельно взятый придурок из новосибирской области?
13:03:01 26-07-2023
Заприте депутата в дурку, он каких-то препаратов перекушал.
13:59:12 26-07-2023
Гость (13:03:01 26-07-2023) Заприте депутата в дурку, он каких-то препаратов перекушал. ... Так запирали, он сбегает)))))))))
13:03:14 26-07-2023
Обиделся за айфончики
13:15:59 26-07-2023
Правильно! Забрать у всех компьютеры и выдать всем телевизоры, настроенные на первый и второй канал! А то ишь чего удумали, читать информацию с разных источников, поди еще сопоставлять и анализировать научились? Непорядок. Запретить.)
13:21:31 26-07-2023
И ведь воспитали дитячку в свое время, неужели забыли положить в черепную коробку серого вещества?! Я могу понять Терешкову с ее предложением, пошла против совести но за серебряник, а тут как то даже логики не наблюдается...
14:00:59 26-07-2023
Гость (13:15:59 26-07-2023) Правильно! Забрать у всех компьютеры и выдать всем телевизор... Ну вы прям очень хорошо о населении думаете. В лучшем случае, 1-2% на это способны.
14:23:01 26-07-2023
А с какого перепугу он решил, что может лишать нас прав на получение информации.
14:39:08 26-07-2023
Маразм крепчал...
17:04:16 26-07-2023
Гость (14:39:08 26-07-2023) Маразм крепчал...... да-да, крепчал, крепчает и будет крепчать)))
18:49:06 26-07-2023
Да-да! Шагнем дружно в 19 век! С такими депутатами, от которых освобождаться надо, чтоб не позорили высокое звание и назначение депутатского корпуса.
22:56:56 26-07-2023
Шариков всё таки выжил и дал потомство!