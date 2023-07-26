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Новосибирский депутат предложил забрать компьютеры у населения

По мнению Анатолия Кубанова, интернет – это оружие массового информационно-психологического поражения

26 июля 2023, 12:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вице-спикер новосибирского Заксобрания Анатолий Кубанов предложил изъять компьютеры у населения, пишет "КП-Новосибирск".

"Интернет – оружие массового информационно-психологического поражения. Необходимо решительно вывести вычислительные мощности из общественного оборота", – написал депутат у себя в блоге.

По его словам, ЭВМ следует применять по назначению (в науке, производстве, военных штабах и т.д.), а для развития страны нужно формировать творческое общество взамен "скучного информационного", увязшего в бессмысленном пролистывании интернет-лент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что компьютерные игры – колоссальный бизнес, и он должен помогать людям развиваться, а также развивать в них общечеловеческие ценности, но не "не квасной патриотизм".

Новосибирская область инициативы

Комментарии 22

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Гость

12:44:41 26-07-2023

телевизоры сначала заберите

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Гость

12:50:26 26-07-2023

и электричество всем отключить - пусть при лучинах сидят, ну а депутатам все благА, конечно - для того и мигрантов завозят, послушный электорат, что по телеку скажут и то не все, и всё поймут.

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Гость

12:54:19 26-07-2023

Гость (12:50:26 26-07-2023) и электричество всем отключить - пусть при лучинах сидят, ну... Всем выдать по отрубу на дальнем востоке и собирать оброк арбузАми. А, проститес, там китайцы уже.

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Гость

12:50:45 26-07-2023

Да-да - и в первую очередь у депутатов, отравляющих то самое пространство подобными глупостями.

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Гость

12:51:01 26-07-2023

А как же мы прочли бы то, что он написал в блоге, скорее всего с компуктера? И смартофоны изъять из пользования. Вернуть счёты в магазины, и калькуляторы в университеты! Всем выдать наушники и радио, настроенное на радио антизапад УКВ или компуктера.нет УКВ.

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Гость

12:51:42 26-07-2023

Да отберите вы уже траву у депутатов всех уровней.

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Гость

13:02:33 26-07-2023

Гость (12:51:42 26-07-2023) Да отберите вы уже траву у депутатов всех уровней.... Да не.. смешно же))

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Гость

13:09:40 26-07-2023

Гость (13:02:33 26-07-2023) Да не.. смешно же))... Ну да, вон в новости выше еще один полупокер обкуренный хочет призывной возраст до 50 лет увеличить))))))))

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Гость

12:52:20 26-07-2023

Пусть у депутата заберут сначала. А лучше у всех

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Гость

12:52:46 26-07-2023

В каждый дом по симоняну и.т.п. ?

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Гость

13:10:18 26-07-2023

Гость (12:52:46 26-07-2023) В каждый дом по симоняну и.т.п. ?... А причем здесь Симонян и отдельно взятый придурок из новосибирской области?

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Гость

13:03:01 26-07-2023

Заприте депутата в дурку, он каких-то препаратов перекушал.

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Гость

13:59:12 26-07-2023

Гость (13:03:01 26-07-2023) Заприте депутата в дурку, он каких-то препаратов перекушал. ... Так запирали, он сбегает)))))))))

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Гость

13:03:14 26-07-2023

Обиделся за айфончики

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Гость

13:15:59 26-07-2023

Правильно! Забрать у всех компьютеры и выдать всем телевизоры, настроенные на первый и второй канал! А то ишь чего удумали, читать информацию с разных источников, поди еще сопоставлять и анализировать научились? Непорядок. Запретить.)

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Гость

13:21:31 26-07-2023

И ведь воспитали дитячку в свое время, неужели забыли положить в черепную коробку серого вещества?! Я могу понять Терешкову с ее предложением, пошла против совести но за серебряник, а тут как то даже логики не наблюдается...

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Гость

14:00:59 26-07-2023

Гость (13:15:59 26-07-2023) Правильно! Забрать у всех компьютеры и выдать всем телевизор... Ну вы прям очень хорошо о населении думаете. В лучшем случае, 1-2% на это способны.

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Гость

14:23:01 26-07-2023

А с какого перепугу он решил, что может лишать нас прав на получение информации.

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Гость

14:39:08 26-07-2023

Маразм крепчал...

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Гость

17:04:16 26-07-2023

Гость (14:39:08 26-07-2023) Маразм крепчал...... да-да, крепчал, крепчает и будет крепчать)))

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Владимир В.

18:49:06 26-07-2023

Да-да! Шагнем дружно в 19 век! С такими депутатами, от которых освобождаться надо, чтоб не позорили высокое звание и назначение депутатского корпуса.

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Гость

22:56:56 26-07-2023

Шариков всё таки выжил и дал потомство!

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