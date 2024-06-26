Экс-зампрокурора Новосибирской области Кузьменок обжалует решение барнаульского суда

25 июня Кузьменок приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима

26 июня 2024, 13:00, Антон Дегтярев

Любовь Кузьменок во время вынесения приговора / Фото: Антон Дегтярев

Бывший заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок обжалует решение Ленинского районного суда Барнаула. Приговор вынесли 25 июня 2024 года. По статьям о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) Кузьменок получила восемь с половиной лет колонии общего режима. Теперь защита подаст апелляцию. Об этом amic.ru рассказала адвокат Кузьменок Анна Миронец.

"Апелляция, конечно, будет, подадим ее в Алтайский краевой суд в течение 15 суток. Конечно, с решением суда мы не согласны, наша позиция не менялась, мы все время настаивали на невиновности Кузьменок. Подготовим жалобу в ближайшее время", – отметила Анна Миронец.

Отметим, что по решению суда Кузьменок еще и заплатит штраф 5 млн рублей, ее лишат чина госсоветника юстиции третьего класса и права занимать в госорганах должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, на пять лет. Также у Кузьменок арестовали часть имущества.

При этом часть срока Кузьменок уже отсидела, так как находится под стражей с 27 июня 2022 года, один день в СИЗО ей зачтут за полтора.

Напомним, что с 2016 по 2018 год Кузьменок получала взятки от одного из бенефициаров торгового центра "Восток" Дмитрия Башмакова, решил суд. За деньги она покровительствовала компаниям "Сателит", "Луч" и другим фирмам Башмакова, которые были связаны с торговым центром "Восток". Посредниками были предприниматель Олег Яровой и экс-руководитель управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александра Аверина. Общая сумма, которую Кузьменок получила от Башмакова, составила 2,5 млн рублей. Ее у Кузьменок суд решил конфисковать.

Рассмотрение дела перенесли в Барнаул, чтобы Кузьменок не смогла надавить на следствие. Подробнее о нем можно прочитать по ссылке.

Ранее в Барнауле судили и прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Сначала Ленинский районный суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима по делу о взятке. Но его решение не устроило, и Фалилеев подал апелляцию. Правда, это обернулось ему боком. Алтайский краевой суд отменил решение и назначил Фалилееву девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. К изначальному приговору добавили полгода. Кроме того, апелляционный суд в разы повысил штраф Фалилееву – с 5,7 до 21,9 млн рублей.