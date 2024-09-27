Новости, сериалы, мультики. Как узнать, что идет по телевизору?

ТВ-программа Барнаула есть на ComboPlayer

27 сентября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K9Rgr

Семья смотрит телевизор / Фото: freepik.com

Телевизионные передачи по-прежнему пользуются популярностью, ведь из них можно узнать последние новости, полезные рецепты, советы для здоровья. Многие смотрят телевизор, собираясь на работу или во время ужина. Как узнать, что идет по ТВ в Барнауле, если нет газеты с расписанием программ? На сайте ComboPlayer * представлено актуальное расписание передач Барнаула на каждый день. Рассказываем, как пользоваться сайтом и что там можно найти.

Какие передачи представлены в онлайн-программе?

Здесь можно увидеть трансляции федеральных каналов и кабельного телевидения. Любителей новостей заинтересуют "Вести", "Время" и другие новостные программы, на которых обсуждают происходящее в стране и мире.

На сайте есть расписание спортивных каналов, где транслируют федеральные и региональные соревнования.

Детский канал "Карусель" – отличный выбор для семейного просмотра с ребенком. Здесь можно найти множество мультфильмов, сказок, развлекательных и развивающих программ.

На портале также есть актуальное расписание сериалов, как российских, так и зарубежных. Теперь вы не пропустите свежие серии мелодрам, комедий и детективов.

Любители окружающего мира могут найти многочисленные программы о животных и природе. Из познавательного – программы по телеканалу "Культура". Они помогут обогатить внутренний мир, быть более осведомленными в сфере искусства, науки, истории.

Как узнать время нужной программы?

Поиск подходящей программы осуществляется по разделам. Выбирайте дату или категорию (например, для детей, о спорте, познавательные выпуски).

Любимые каналы всегда можно добавлять в избранное, чтобы вернуться к ним в любой момент. Также на сайте есть строка с поиском, куда можно ввести название фильма или сериала, чтобы быстро посмотреть расписание.

* ComboPlayer ("КомбоПлеер")

ООО "Ростпэй"

Реклама