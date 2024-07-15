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Бывшего зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина не выпустили из СИЗО

Адвокаты оспаривали заключение своего подзащитного под стражу

15 июля 2024, 10:25, ИА Амител

Иван Кибардин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Иван Кибардин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Московский городской суд не удовлетворил жалобы адвокатов бывшего вице-губернатора Алтайского края Ивана Кибардина, которые оспаривали его заключение под стражу, пишет "Банкфакс".

"Постановление Лефортовского районного суда столицы осталось в силе", – отмечает издание.

Напомним, 43-летнего Ивана Кибардина задержали в Москве и заключили в СИЗО с 17 мая до 15 июля. После этого губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал освобождение от занимаемой должности заместителя председателя правительства. Глава региона указал, что произошедшее "тень отбрасывает на все правительство и на всю региональную власть".

Иван Кибардин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИПолитика

Алтайский край громкое дело

Комментарии 10

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Гость

10:33:09 15-07-2024

А он как-то не хочет освободиться за счет просьбы разрешить искупить

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Гость

10:44:49 15-07-2024

Отреклись от Ивана. Я бы сказал что тень отбрасывает больше факт что он Красноярский тоже.

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гость

10:46:39 15-07-2024

вор должен сидеть в тюрьме

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Гость

10:58:30 15-07-2024

От оборотней в галстуках и погонах тени на своих не бывает.

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Мусик

13:19:40 15-07-2024

вот ничего про него не знаю - но глаза у него добрые и умные.
оступился человек, не на ту дорожку свернул - надо бы дать шанс на исправление, а?

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Гость

13:38:21 15-07-2024

Мусик (13:19:40 15-07-2024) вот ничего про него не знаю - но глаза у него добрые и умные... Конечно шанс надо дать. Имущество изъять, запретить занимать должности в госструктурах на 50 лет, возместить ущерб в 10-ти кратном размере. Ну и проверить тех, на кого там тень падает. В теньке то оно хорошо.

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Мусик

15:01:28 15-07-2024

Гость (13:38:21 15-07-2024) Конечно шанс надо дать. Имущество изъять, запретить занимать... ударный труд и струдничество с администрацией творят чудеса.

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Гость

17:29:16 15-07-2024

Мусик (15:01:28 15-07-2024) ударный труд и струдничество с администрацией творят чудеса.... Ударный труд на лесоповале и сотрудничество с администрацией МВД, ФСБ и лагерей. Вы это имели в виду?

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Musik

00:20:54 16-07-2024

Гость (17:29:16 15-07-2024) Ударный труд на лесоповале и сотрудничество с администрацией... Ввиду, да.

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Гость

15:00:25 15-07-2024

это было очевидно с самого начала, не?

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