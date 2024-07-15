Бывшего зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина не выпустили из СИЗО

Адвокаты оспаривали заключение своего подзащитного под стражу

15 июля 2024, 10:25, ИА Амител

Иван Кибардин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Московский городской суд не удовлетворил жалобы адвокатов бывшего вице-губернатора Алтайского края Ивана Кибардина, которые оспаривали его заключение под стражу, пишет "Банкфакс".

"Постановление Лефортовского районного суда столицы осталось в силе", – отмечает издание.

Напомним, 43-летнего Ивана Кибардина задержали в Москве и заключили в СИЗО с 17 мая до 15 июля. После этого губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал освобождение от занимаемой должности заместителя председателя правительства. Глава региона указал, что произошедшее "тень отбрасывает на все правительство и на всю региональную власть".