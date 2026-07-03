Новый терминал барнаульского аэропорта могут открыть уже в июле

На данный момент в здании, вероятно, завершают небольшие внутренние работы

03 июля 2026, 12:15, ИА Амител

Новый терминал барнаульского аэропорта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Здание нового терминала Международного аэропорта Барнаула могут ввести в эксплуатацию в середине июля 2026 года, однако есть вариант, что двери для пассажиров откроются не раньше сентября, пишет "Толк".

Напомним, новый терминал барнаульского аэропорта уже прошел проверку Ростехнадзора.

«Установлено, что работы завершены. Нарушений не выявлено. Выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации», — рассказывали в ведомстве в середине июня.

Также получено разрешение от Росавиации, что уже точно позволяет ввести новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий в эксплуатацию.

При этом, несмотря на наличие двух важных разрешений, сроки полноценного запуска объекта в воздушной гавани до сих пор остаются загадкой.

Источники издания указывают, что есть два сценария: могут открыть уже в середине июля или не раньше сентября.

«Вероятно, завершают небольшие внутренние работы и исправляют незначительные недочеты в работе оборудования и элементов инфраструктуры терминала», — пишет издание.

О новом терминале

Новый терминал предназначен для обслуживания рейсов внутри страны. Площадь здания составляет 9788 квадратных метров. Аэровокзальный комплекс сможет обслуживать до 600 человек в час.