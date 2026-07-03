Новый терминал барнаульского аэропорта могут открыть уже в июле
На данный момент в здании, вероятно, завершают небольшие внутренние работы
03 июля 2026, 12:15, ИА Амител
Здание нового терминала Международного аэропорта Барнаула могут ввести в эксплуатацию в середине июля 2026 года, однако есть вариант, что двери для пассажиров откроются не раньше сентября, пишет "Толк".
Напомним, новый терминал барнаульского аэропорта уже прошел проверку Ростехнадзора.
«Установлено, что работы завершены. Нарушений не выявлено. Выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации», — рассказывали в ведомстве в середине июня.
Также получено разрешение от Росавиации, что уже точно позволяет ввести новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий в эксплуатацию.
При этом, несмотря на наличие двух важных разрешений, сроки полноценного запуска объекта в воздушной гавани до сих пор остаются загадкой.
Источники издания указывают, что есть два сценария: могут открыть уже в середине июля или не раньше сентября.
«Вероятно, завершают небольшие внутренние работы и исправляют незначительные недочеты в работе оборудования и элементов инфраструктуры терминала», — пишет издание.
О новом терминале
Новый терминал предназначен для обслуживания рейсов внутри страны. Площадь здания составляет 9788 квадратных метров. Аэровокзальный комплекс сможет обслуживать до 600 человек в час.
12:37:41 03-07-2026
к празднику аля день города + выборы, так что сентябрь, конец августа
12:51:47 03-07-2026
Один вопрос. При возможности вылета из Барнаула мы всё равно будем из Н-ска летать?
13:05:13 03-07-2026
Гость (12:51:47 03-07-2026) Один вопрос. При возможности вылета из Барнаула мы всё равно... можете и из Владивостока лететь.
но с условием, что вылет из нового терминала в Барнауле.
14:41:53 03-07-2026
Сейчас летать по многим направления дешевле из Барнаула вылетать. Поэтому необходимость ехать в Толмачево отпадает.
22:29:00 03-07-2026
Гость (14:41:53 03-07-2026) Сейчас летать по многим направления дешевле из Барнаула выле... Ну, многие -это громко сказано) Сколько вообще из Барнаула направлений? И сколько авиакомпаний по этим направлениям летает? Сколько раз в неделю рейсы ? Ну и ещё, какие это авиакомпании?
Да, можно улететь, например, дешевле ( и на порядок) лоукостером Nordwind в Казань из Барнаула, но только в том случае, если нет четкой привязки к датам (а это далеко не всегда).
Я уже молчу про международные направления, которых нет.
Поэтому пока и будем в большинстве случаев также летать из Новосибирска , как раньше
13:38:30 03-07-2026
Сделайте прямые рейсы в Турцию!
13:51:12 03-07-2026
Гость (13:38:30 03-07-2026) Сделайте прямые рейсы в Турцию! ... а также в Болгарию, Сербию,Черногорию и Словению.
13:58:40 03-07-2026
Гость (13:38:30 03-07-2026) Сделайте прямые рейсы в Турцию! ... Предатель! Хочешь улететь в страну НАТО? Ну-ну.
13:44:21 03-07-2026
Уже почти год как "уже" и всегда какие-то косметические недоделки. Раньше вообще писали, что с опережением графика идут. А теперь "уже" и то не точно. Хотя оно конечно и понятно, короновирус , санкции, кому сейчас легко
14:12:13 03-07-2026
Гость (13:44:21 03-07-2026) Уже почти год как "уже" и всегда какие-то косметические недо... россиянам из списка Форбс.
17:15:36 03-07-2026
Могут открыть. А могут не открыть. Может дождь будет, а может нет.