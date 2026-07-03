НОВОСТИТранспорт

Новый терминал барнаульского аэропорта могут открыть уже в июле

На данный момент в здании, вероятно, завершают небольшие внутренние работы

03 июля 2026, 12:15, ИА Амител

Новый терминал барнаульского аэропорта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Новый терминал барнаульского аэропорта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Здание нового терминала Международного аэропорта Барнаула могут ввести в эксплуатацию в середине июля 2026 года, однако есть вариант, что двери для пассажиров откроются не раньше сентября, пишет "Толк".

Напомним, новый терминал барнаульского аэропорта уже прошел проверку Ростехнадзора.

«Установлено, что работы завершены. Нарушений не выявлено. Выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации», — рассказывали в ведомстве в середине июня.

Также получено разрешение от Росавиации, что уже точно позволяет ввести новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий в эксплуатацию.

При этом, несмотря на наличие двух важных разрешений, сроки полноценного запуска объекта в воздушной гавани до сих пор остаются загадкой.

Источники издания указывают, что есть два сценария: могут открыть уже в середине июля или не раньше сентября.

«Вероятно, завершают небольшие внутренние работы и исправляют незначительные недочеты в работе оборудования и элементов инфраструктуры терминала», — пишет издание.

О новом терминале

Новый терминал предназначен для обслуживания рейсов внутри страны. Площадь здания составляет 9788 квадратных метров. Аэровокзальный комплекс сможет обслуживать до 600 человек в час. 

Самолет / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

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Барнаул Аэропорт Хорошие новости строительство терминала
       

Комментарии 11

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Гость

12:37:41 03-07-2026

к празднику аля день города + выборы, так что сентябрь, конец августа

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Гость

12:51:47 03-07-2026

Один вопрос. При возможности вылета из Барнаула мы всё равно будем из Н-ска летать?

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непонятливым.

13:05:13 03-07-2026

Гость (12:51:47 03-07-2026) Один вопрос. При возможности вылета из Барнаула мы всё равно... можете и из Владивостока лететь.
но с условием, что вылет из нового терминала в Барнауле.

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Гость

14:41:53 03-07-2026

Сейчас летать по многим направления дешевле из Барнаула вылетать. Поэтому необходимость ехать в Толмачево отпадает.

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Гость

22:29:00 03-07-2026

Гость (14:41:53 03-07-2026) Сейчас летать по многим направления дешевле из Барнаула выле... Ну, многие -это громко сказано) Сколько вообще из Барнаула направлений? И сколько авиакомпаний по этим направлениям летает? Сколько раз в неделю рейсы ? Ну и ещё, какие это авиакомпании?
Да, можно улететь, например, дешевле ( и на порядок) лоукостером Nordwind в Казань из Барнаула, но только в том случае, если нет четкой привязки к датам (а это далеко не всегда).
Я уже молчу про международные направления, которых нет.
Поэтому пока и будем в большинстве случаев также летать из Новосибирска , как раньше

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Гость

13:38:30 03-07-2026

Сделайте прямые рейсы в Турцию!

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найди отличия.

13:51:12 03-07-2026

Гость (13:38:30 03-07-2026) Сделайте прямые рейсы в Турцию! ... а также в Болгарию, Сербию,Черногорию и Словению.

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Гость

13:58:40 03-07-2026

Гость (13:38:30 03-07-2026) Сделайте прямые рейсы в Турцию! ... Предатель! Хочешь улететь в страну НАТО? Ну-ну.

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Гость

13:44:21 03-07-2026

Уже почти год как "уже" и всегда какие-то косметические недоделки. Раньше вообще писали, что с опережением графика идут. А теперь "уже" и то не точно. Хотя оно конечно и понятно, короновирус , санкции, кому сейчас легко

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урааа..

14:12:13 03-07-2026

Гость (13:44:21 03-07-2026) Уже почти год как "уже" и всегда какие-то косметические недо... россиянам из списка Форбс.

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Комментарии

17:15:36 03-07-2026

Могут открыть. А могут не открыть. Может дождь будет, а может нет.

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