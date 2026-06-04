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Красиво и пока одиноко. Как выглядит почти готовый новый терминал аэропорта Барнаула

Вокруг здания убрали забор, а внутри помещений уже видны транспортные ленты и мебель

04 июня 2026, 07:00, ИА Амител

Новый терминал аэропорта Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый терминал аэропорта Барнаула, строительство которого стартовало еще в ноябре 2023 года, к началу июня 2026-го снаружи выглядит практически завершенным, однако внутри здания и на прилегающей инфраструктуре работы продолжаются. Открытие объекта неоднократно переносилось: сначала его планировали сдать к марту 2026 года, затем — к началу летнего сезона, но и эти сроки выдержаны не были.

Как ранее сообщал гендиректор барнаульского аэропорта Виталий Архипенко, "все оборудование закуплено", однако запуск терминала так и не состоялся. По последним данным, сроки ввода могут снова сдвигаться — теперь уже на осень 2026 года. Как пишет "Толк" со ссылкой на данные госзакупок, заказчик строительства в лице авиапредприятия в апреле подписал допсоглашение. В документе указано, что исполнение контракта может завершиться осенью — 30 сентября 2026 года.

Напомним, новый трехэтажный пассажирский терминал площадью около 10 тысяч квадратных метров реализуется в рамках инвестпроекта "Новапорт Холдинг". Общий объем вложений оценивается в миллиарды рублей, а сам объект должен заметно увеличить пропускную способность действующей инфраструктуры аэропорта Барнаула.

По контрактным обязательствам строительство должно было завершиться еще к осени 2025 года, однако к тому моменту готовность оценивалась примерно в 80%. Сейчас со стройплощадки убран строительный забор, внутри помещений уже видны установленные транспортерные ленты, элементы оборудования и мебель. При этом формально терминал по-прежнему остается "почти готовым", а точная дата открытия не определена — на месте продолжаются финальные строительные и пусконаладочные работы.

Барнаул Аэропорт фоторепортажи строительство терминала
       

Комментарии 31

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ностальжи.

07:45:32 04-06-2026

обязательно к исполнению.
кафе, в уголке первого этажа.
шашлык.
на втором этаже-ресторация.
и ! автобусы 115,112.

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Гость

08:41:23 04-06-2026

В этой стране что то делают в установленные сроки или живут по принципу "Да не иссякнет кормушка?" Может уже прокурор обратит внимание на то как строят, как расходуют? Может кто то за это время себе мини здание терминала построил на берегах озер и рек заповедных?

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Кхм...

09:00:48 04-06-2026

Гость (08:41:23 04-06-2026) В этой стране что то делают в установленные сроки или живут ... Аэропорт строится на частные деньги. Что скажет прокурор?

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Гость

09:16:53 04-06-2026

Кхм... (09:00:48 04-06-2026) Аэропорт строится на частные деньги. Что скажет прокурор?... Если хозяин частных денег "шепнет" прокурору, то и прокурору будет, что сказать.

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Кхм...

09:22:21 04-06-2026

Гость (09:16:53 04-06-2026) Если хозяин частных денег "шепнет" прокурору, то и прокурору... Хозяин частных денег сам разберется. Без нашептываний и подсказок прокурора.

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Гость

09:54:33 04-06-2026

Гость (08:41:23 04-06-2026) В этой стране что то делают в установленные сроки или живут ...
не в этой, а в России!!! задрали либерасты, все вам не так

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Гость

11:25:53 04-06-2026

Гость (09:54:33 04-06-2026) не в этой, а в России!!! задрали либерасты, все вам не т...
А патриотов наверное сейчас всё устраивает, да? Кого там на днях из замов святого Шойгу опять арестовали за коррупцию?

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Элен без ребят

12:50:53 10-06-2026

Гость (09:54:33 04-06-2026) не в этой, а в России!!! задрали либерасты, все вам не т... к либеральной общественности я не имею никакого отношения, кроме того, что всегда их максимально обидно унижала и продолжу это делать, но! меня тоже многое не устраивает в этой стране.
а вам, детям цветов и Единорогов, иногда нужно снимать розовые очки. это полезно и возвращает в реальность.

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Александр

08:44:34 04-06-2026

Художественный музей 2 серия ))!
Доделайте быстрей, пожалуйста, сил уже нет летать из сарая … позор для города . Во всех городах Сибири уже аэропорты нормальные .. без очереди часовой на досмотр и прочими радостями .. Очень обидно за наш город , что так складывается . Кстати, гости города тоже очень активно отмечают такую «достопримечательность».

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гость

08:50:09 04-06-2026

Что за нелепое название АЭРОПОРТ ТИТОВ

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Гость

09:05:45 04-06-2026

гость (08:50:09 04-06-2026) Что за нелепое название АЭРОПОРТ ТИТОВ... Очень даже лепое, но лучше конечно чтоб было им. Г.С.Титова

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Гость

10:20:45 04-06-2026

Гость (09:05:45 04-06-2026) Очень даже лепое, но лучше конечно чтоб было им. Г.С.Титова... да да, есть еще Титов Арена. А здесь переставили

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Гость

19:13:49 04-06-2026

Гость (10:20:45 04-06-2026) да да, есть еще Титов Арена. А здесь переставили... Великий хоккеист Титов Г. С.

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Гость

09:07:00 04-06-2026

Прикольный аэровокзал и синяя дверь.

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Гость

09:14:29 04-06-2026

"...а сам объект должен заметно увеличить пропускную способность..." кто-нибудь объясните как это здание может увеличить пропускную способность? Что были случаи в старом здании когда оно переполнялось и люди ждали на улице и не могли улететь? Пропускную способность заметно увеличит не задранный тариф и количество рейсов и направлений, тогда пассажиры не будут вынуждены лететь с Толмачево.

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Гость

10:12:51 04-06-2026

Гость (09:14:29 04-06-2026) "...а сам объект должен заметно увеличить пропускную способн... В накопителе старого здания давно время проводил? Особенно, когда пару рейсов задержат.

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Гость

17:04:20 07-06-2026

Гость (09:14:29 04-06-2026) "...а сам объект должен заметно увеличить пропускную способн... Чтобы такого не случалось дополнительные рейсы и не ставились

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Аэропорт

09:12:21 10-06-2026

Гость (09:14:29 04-06-2026) "...а сам объект должен заметно увеличить пропускную способн... Да легко. Ныне существующий терминал не может обеспечить обслуживание более 2-х рейсов в час. Вновь построенный обеспечит пропуск 4-6 рейсов в час. Так что можно увеличивать количество рейсов и направлений.

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гость

11:16:07 04-06-2026

ну на площади октября здание тоже красивое и одинокое стоит

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Гость

11:18:06 04-06-2026

Вроде писали что новое здание аэропорта будет обслуживать только международные рейсы?

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Гость

11:47:16 04-06-2026

Гость (11:18:06 04-06-2026) Вроде писали что новое здание аэропорта будет обслуживать то... все 2? Есть Толмачево в НСК. Сейчас отгрохают в Горно-Алтайске. Безусловно, нормальный аэропорт нам нужен - но и над привлечением пассажиров работать надо - льготные билеты, развитие туристского потенциала.

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Гость

12:07:06 04-06-2026

Гость (11:18:06 04-06-2026) Вроде писали что новое здание аэропорта будет обслуживать то... наоборот, старый терминал под международные, а новый внутренние рейсы

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найди отличия.

13:05:13 04-06-2026

Гость (12:07:06 04-06-2026) наоборот, старый терминал под международные, а новый внутрен... мне просто интересно.
стоило ли городить огород/терминал для сколько там рейсов и пассажиров?
и сколько направлений?
2.
на запад-Москва, Казань, Свердловск и всё?
на восток-Красноярск, Чита и всё?
ну и конечно рейс на север, на дом, к губернатор?
и всё?
пусто, не густо.

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Гость

13:38:27 04-06-2026

найди отличия. (13:05:13 04-06-2026) мне просто интересно.стоило ли городить огород/терминал ... в любом случае это плюс городу, за частные деньги, а если рассуждать как вы то тут ничего делать не надо, зачем, какой смысл? Зачем новые стадионы, кинотеатры, парки, дороги и так далее? Всё же есть. А вообще как помню, когда зашел разговор про приобретение аэропорта новапортом, они тут хотели базу своего нового лоукостера сделать, но жизнь внесла свои коррективы. Плюс внутренний туризм сейчас вроде как в тренде, а инфраструктура это одна из главных составляющих туризма.

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Гость

17:11:22 07-06-2026

Гость (13:38:27 04-06-2026) в любом случае это плюс городу, за частные деньги, а если ра... Нытикам не угодить никак. Строят терминал-воют зачем строят. Не строят- воют какой убогий аэропорт в Барнауле. Плевать, что там в Толмачево или в ГА,городу нужен нормальный современный аэропорт и он будет построен вопреки всем воплям скептиков. По такой логике Новосибирск можно было не начинать строить. А зачем? Томск есть уже

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Гость

17:14:38 07-06-2026

найди отличия. (13:05:13 04-06-2026) мне просто интересно.стоило ли городить огород/терминал ... Сочи, Казань ,Москва, Питер, Красноярск, Чита, Сургут, Екб, Улан-Уде, Новосибирск... куда тебе еще рейсы сделать?

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Гость

13:16:48 04-06-2026

Ждем открытия рейса в Китай.

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Гость

14:03:43 04-06-2026

Гость (10:12:51 04-06-2026) В накопителе старого здания давно время проводил? Особенно, ... Даа, согласен накопитель это жесть конечно, но опять же задержали рейс, причем тут проходимость или с новым зданием сразу рейсы перестанут задерживать?

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Гость

09:51:37 05-06-2026

Что толку от нового терминала, если в парке аэропорта два автобуса, поэтому пришлось селедками набиваться, чтобы доехать с самолета. Парковки перед аэропортом уже 30 лет нет

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Аэропорт

12:34:39 05-06-2026

Гость (09:51:37 05-06-2026) Что толку от нового терминала, если в парке аэропорта два ав... Так в новом терминале будете прямо из зала в самолет попадать. Без автобусов.

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Гость

21:40:24 07-06-2026

Аэропорт (12:34:39 05-06-2026) Так в новом терминале будете прямо из зала в самолет попадат... Прогулка до самолета пешком была в удовольствие

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