Красиво и пока одиноко. Как выглядит почти готовый новый терминал аэропорта Барнаула

Вокруг здания убрали забор, а внутри помещений уже видны транспортные ленты и мебель

04 июня 2026, 07:00, ИА Амител

Новый терминал аэропорта Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый терминал аэропорта Барнаула, строительство которого стартовало еще в ноябре 2023 года, к началу июня 2026-го снаружи выглядит практически завершенным, однако внутри здания и на прилегающей инфраструктуре работы продолжаются. Открытие объекта неоднократно переносилось: сначала его планировали сдать к марту 2026 года, затем — к началу летнего сезона, но и эти сроки выдержаны не были.

Как ранее сообщал гендиректор барнаульского аэропорта Виталий Архипенко, "все оборудование закуплено", однако запуск терминала так и не состоялся. По последним данным, сроки ввода могут снова сдвигаться — теперь уже на осень 2026 года. Как пишет "Толк" со ссылкой на данные госзакупок, заказчик строительства в лице авиапредприятия в апреле подписал допсоглашение. В документе указано, что исполнение контракта может завершиться осенью — 30 сентября 2026 года.

Напомним, новый трехэтажный пассажирский терминал площадью около 10 тысяч квадратных метров реализуется в рамках инвестпроекта "Новапорт Холдинг". Общий объем вложений оценивается в миллиарды рублей, а сам объект должен заметно увеличить пропускную способность действующей инфраструктуры аэропорта Барнаула.

По контрактным обязательствам строительство должно было завершиться еще к осени 2025 года, однако к тому моменту готовность оценивалась примерно в 80%. Сейчас со стройплощадки убран строительный забор, внутри помещений уже видны установленные транспортерные ленты, элементы оборудования и мебель. При этом формально терминал по-прежнему остается "почти готовым", а точная дата открытия не определена — на месте продолжаются финальные строительные и пусконаладочные работы.