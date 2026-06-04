Красиво и пока одиноко. Как выглядит почти готовый новый терминал аэропорта Барнаула
Вокруг здания убрали забор, а внутри помещений уже видны транспортные ленты и мебель
04 июня 2026, 07:00, ИА Амител
Новый терминал аэропорта Барнаула, строительство которого стартовало еще в ноябре 2023 года, к началу июня 2026-го снаружи выглядит практически завершенным, однако внутри здания и на прилегающей инфраструктуре работы продолжаются. Открытие объекта неоднократно переносилось: сначала его планировали сдать к марту 2026 года, затем — к началу летнего сезона, но и эти сроки выдержаны не были.
Как ранее сообщал гендиректор барнаульского аэропорта Виталий Архипенко, "все оборудование закуплено", однако запуск терминала так и не состоялся. По последним данным, сроки ввода могут снова сдвигаться — теперь уже на осень 2026 года. Как пишет "Толк" со ссылкой на данные госзакупок, заказчик строительства в лице авиапредприятия в апреле подписал допсоглашение. В документе указано, что исполнение контракта может завершиться осенью — 30 сентября 2026 года.
Напомним, новый трехэтажный пассажирский терминал площадью около 10 тысяч квадратных метров реализуется в рамках инвестпроекта "Новапорт Холдинг". Общий объем вложений оценивается в миллиарды рублей, а сам объект должен заметно увеличить пропускную способность действующей инфраструктуры аэропорта Барнаула.
По контрактным обязательствам строительство должно было завершиться еще к осени 2025 года, однако к тому моменту готовность оценивалась примерно в 80%. Сейчас со стройплощадки убран строительный забор, внутри помещений уже видны установленные транспортерные ленты, элементы оборудования и мебель. При этом формально терминал по-прежнему остается "почти готовым", а точная дата открытия не определена — на месте продолжаются финальные строительные и пусконаладочные работы.
07:45:32 04-06-2026
обязательно к исполнению.
кафе, в уголке первого этажа.
шашлык.
на втором этаже-ресторация.
и ! автобусы 115,112.
08:41:23 04-06-2026
В этой стране что то делают в установленные сроки или живут по принципу "Да не иссякнет кормушка?" Может уже прокурор обратит внимание на то как строят, как расходуют? Может кто то за это время себе мини здание терминала построил на берегах озер и рек заповедных?
09:00:48 04-06-2026
Гость (08:41:23 04-06-2026) В этой стране что то делают в установленные сроки или живут ... Аэропорт строится на частные деньги. Что скажет прокурор?
09:16:53 04-06-2026
Кхм... (09:00:48 04-06-2026) Аэропорт строится на частные деньги. Что скажет прокурор?... Если хозяин частных денег "шепнет" прокурору, то и прокурору будет, что сказать.
09:22:21 04-06-2026
Гость (09:16:53 04-06-2026) Если хозяин частных денег "шепнет" прокурору, то и прокурору... Хозяин частных денег сам разберется. Без нашептываний и подсказок прокурора.
09:54:33 04-06-2026
Гость (08:41:23 04-06-2026) В этой стране что то делают в установленные сроки или живут ...
не в этой, а в России!!! задрали либерасты, все вам не так
11:25:53 04-06-2026
Гость (09:54:33 04-06-2026) не в этой, а в России!!! задрали либерасты, все вам не т...
А патриотов наверное сейчас всё устраивает, да? Кого там на днях из замов святого Шойгу опять арестовали за коррупцию?
12:50:53 10-06-2026
Гость (09:54:33 04-06-2026) не в этой, а в России!!! задрали либерасты, все вам не т... к либеральной общественности я не имею никакого отношения, кроме того, что всегда их максимально обидно унижала и продолжу это делать, но! меня тоже многое не устраивает в этой стране.
а вам, детям цветов и Единорогов, иногда нужно снимать розовые очки. это полезно и возвращает в реальность.
08:44:34 04-06-2026
Художественный музей 2 серия ))!
Доделайте быстрей, пожалуйста, сил уже нет летать из сарая … позор для города . Во всех городах Сибири уже аэропорты нормальные .. без очереди часовой на досмотр и прочими радостями .. Очень обидно за наш город , что так складывается . Кстати, гости города тоже очень активно отмечают такую «достопримечательность».
08:50:09 04-06-2026
Что за нелепое название АЭРОПОРТ ТИТОВ
09:05:45 04-06-2026
гость (08:50:09 04-06-2026) Что за нелепое название АЭРОПОРТ ТИТОВ... Очень даже лепое, но лучше конечно чтоб было им. Г.С.Титова
10:20:45 04-06-2026
Гость (09:05:45 04-06-2026) Очень даже лепое, но лучше конечно чтоб было им. Г.С.Титова... да да, есть еще Титов Арена. А здесь переставили
19:13:49 04-06-2026
Гость (10:20:45 04-06-2026) да да, есть еще Титов Арена. А здесь переставили... Великий хоккеист Титов Г. С.
09:07:00 04-06-2026
Прикольный аэровокзал и синяя дверь.
09:14:29 04-06-2026
"...а сам объект должен заметно увеличить пропускную способность..." кто-нибудь объясните как это здание может увеличить пропускную способность? Что были случаи в старом здании когда оно переполнялось и люди ждали на улице и не могли улететь? Пропускную способность заметно увеличит не задранный тариф и количество рейсов и направлений, тогда пассажиры не будут вынуждены лететь с Толмачево.
10:12:51 04-06-2026
Гость (09:14:29 04-06-2026) "...а сам объект должен заметно увеличить пропускную способн... В накопителе старого здания давно время проводил? Особенно, когда пару рейсов задержат.
17:04:20 07-06-2026
Гость (09:14:29 04-06-2026) "...а сам объект должен заметно увеличить пропускную способн... Чтобы такого не случалось дополнительные рейсы и не ставились
09:12:21 10-06-2026
Гость (09:14:29 04-06-2026) "...а сам объект должен заметно увеличить пропускную способн... Да легко. Ныне существующий терминал не может обеспечить обслуживание более 2-х рейсов в час. Вновь построенный обеспечит пропуск 4-6 рейсов в час. Так что можно увеличивать количество рейсов и направлений.
11:16:07 04-06-2026
ну на площади октября здание тоже красивое и одинокое стоит
11:18:06 04-06-2026
Вроде писали что новое здание аэропорта будет обслуживать только международные рейсы?
11:47:16 04-06-2026
Гость (11:18:06 04-06-2026) Вроде писали что новое здание аэропорта будет обслуживать то... все 2? Есть Толмачево в НСК. Сейчас отгрохают в Горно-Алтайске. Безусловно, нормальный аэропорт нам нужен - но и над привлечением пассажиров работать надо - льготные билеты, развитие туристского потенциала.
12:07:06 04-06-2026
Гость (11:18:06 04-06-2026) Вроде писали что новое здание аэропорта будет обслуживать то... наоборот, старый терминал под международные, а новый внутренние рейсы
13:05:13 04-06-2026
Гость (12:07:06 04-06-2026) наоборот, старый терминал под международные, а новый внутрен... мне просто интересно.
стоило ли городить огород/терминал для сколько там рейсов и пассажиров?
и сколько направлений?
2.
на запад-Москва, Казань, Свердловск и всё?
на восток-Красноярск, Чита и всё?
ну и конечно рейс на север, на дом, к губернатор?
и всё?
пусто, не густо.
13:38:27 04-06-2026
найди отличия. (13:05:13 04-06-2026) мне просто интересно.стоило ли городить огород/терминал ... в любом случае это плюс городу, за частные деньги, а если рассуждать как вы то тут ничего делать не надо, зачем, какой смысл? Зачем новые стадионы, кинотеатры, парки, дороги и так далее? Всё же есть. А вообще как помню, когда зашел разговор про приобретение аэропорта новапортом, они тут хотели базу своего нового лоукостера сделать, но жизнь внесла свои коррективы. Плюс внутренний туризм сейчас вроде как в тренде, а инфраструктура это одна из главных составляющих туризма.
17:11:22 07-06-2026
Гость (13:38:27 04-06-2026) в любом случае это плюс городу, за частные деньги, а если ра... Нытикам не угодить никак. Строят терминал-воют зачем строят. Не строят- воют какой убогий аэропорт в Барнауле. Плевать, что там в Толмачево или в ГА,городу нужен нормальный современный аэропорт и он будет построен вопреки всем воплям скептиков. По такой логике Новосибирск можно было не начинать строить. А зачем? Томск есть уже
17:14:38 07-06-2026
найди отличия. (13:05:13 04-06-2026) мне просто интересно.стоило ли городить огород/терминал ... Сочи, Казань ,Москва, Питер, Красноярск, Чита, Сургут, Екб, Улан-Уде, Новосибирск... куда тебе еще рейсы сделать?
13:16:48 04-06-2026
Ждем открытия рейса в Китай.
14:03:43 04-06-2026
Гость (10:12:51 04-06-2026) В накопителе старого здания давно время проводил? Особенно, ... Даа, согласен накопитель это жесть конечно, но опять же задержали рейс, причем тут проходимость или с новым зданием сразу рейсы перестанут задерживать?
09:51:37 05-06-2026
Что толку от нового терминала, если в парке аэропорта два автобуса, поэтому пришлось селедками набиваться, чтобы доехать с самолета. Парковки перед аэропортом уже 30 лет нет
12:34:39 05-06-2026
Гость (09:51:37 05-06-2026) Что толку от нового терминала, если в парке аэропорта два ав... Так в новом терминале будете прямо из зала в самолет попадать. Без автобусов.
21:40:24 07-06-2026
Аэропорт (12:34:39 05-06-2026) Так в новом терминале будете прямо из зала в самолет попадат... Прогулка до самолета пешком была в удовольствие