Ближайшие выходные станут настоящим испытанием для метеозависимых людей

10 ноября 2023, 13:56, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ряд СМИ сообщали, что в ноябре Землю накроет целая череда геоударов разной мощности. И предупреждали, что месяц станет настоящим испытанием для метеозависимых людей. Одна из самых сильных метеобурь произошла 5 ноября – сила метеоударов достигла уровня G3 при максимальном G5. Ждать ли магнитную бурю 10 ноября – в материале amic.ru.

Правда ли, что 10 ноября 2023 года на Земле ожидается магнитная буря?

Не совсем. Судя по прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, максимальная мощность геомагнитных колебаний составит 3 балла, что характерно для слабой геомагнитной бури.

Какова вероятность магнитной бури 10 ноября 2023 года?

По данным специалистов, вероятность возникновения магнитной бури 10 ноября равна всего 5%, магнитного шторма – 1%.

И когда ждать сильных метеоударов?

Уже вечером 11 ноября мощность возмущений составит 4 балла. Специалисты относят это к "возбужденной магнитосфере". Вероятность магнитной бури составит 35%, магнитного шторма – 20%. А в воскресенье, 12 ноября, вспышки на Солнце достигнут своего пика – по данным экспертов, их мощность увеличится до шоковых 5 баллов.

Что вообще такое магнитные бури?

Магнитные бури – это сильные возмущения магнитного поля Земли. Они резко нарушают его обычный ход и, как правило, длятся от нескольких часов до нескольких суток. Магнитные бури зависят от космической погоды – это изменения, вызванные вспышками на Солнце. Когда магнитные бури происходят, то наблюдаются сразу по всей планете.

Магнитные бури вызывают полярные сияния, могут негативно влиять на орбитальную и земную технику, а также на самочувствие некоторых людей.

Как их пережить?

Во время магнитных бурь никаких специальных мероприятий не требуется, считают врачи. Впрочем, придерживаться ряда правил все же нужно, чтобы не навредить здоровью. Специалисты советуют cкорректировать свое меню – исключить копчености, соленую и жирную пищу. А вот овощей и фруктов, наоборот, следует есть побольше. Также не стоит употреблять алкоголь и кофе, воды нужно пить минимум 1,5-2 литра в день. Свободное время проводите на свежем воздухе и проветривайте помещение. А еще – отдыхайте от телевизора и гаджетов. Кроме того, в "магнитные" дни лучше не садиться за руль и не ездить в места, где труднодоступна медицинская помощь. Тогда никакие магнитные бури вам не страшны.