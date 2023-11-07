Россиян предложили уведомлять о магнитных бурях через СМС

В настоящее время в стране отсутствует такая система оповещения

07 ноября 2023, 17:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуме предложили ввести уведомления о магнитных бурях через СМС, чтобы метеозависимые люди знали о надвигающейся опасности, сообщает РИА Новости.

Депутат ГД Владислав Даванков указал, что уведомления о магнитных бурях помогут людям с хроническими заболеваниями заранее скорректировать дозу препаратов, поменять рацион питания и физическую активность.

С предложением ввести уведомления парламентарий обратился к главе МЧС Александру Куренкову.