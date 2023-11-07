Россиян предложили уведомлять о магнитных бурях через СМС
В настоящее время в стране отсутствует такая система оповещения
07 ноября 2023, 17:23, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Госдуме предложили ввести уведомления о магнитных бурях через СМС, чтобы метеозависимые люди знали о надвигающейся опасности, сообщает РИА Новости.
Депутат ГД Владислав Даванков указал, что уведомления о магнитных бурях помогут людям с хроническими заболеваниями заранее скорректировать дозу препаратов, поменять рацион питания и физическую активность.
С предложением ввести уведомления парламентарий обратился к главе МЧС Александру Куренкову.
"В настоящее время в России отсутствует система оповещения о повышенном риске для здоровья из-за приближающихся магнитных бурь", – отмечается в обращении.
17:54:11 07-11-2023
Еще чего не хватало. Лишний спам получать от МЧС.
18:24:51 07-11-2023
Даёшь 10 СМС )))
20:40:44 07-11-2023
Вы ещё список неблагоприятных зверюшек из китайского гороскопа скидывайте
20:57:12 07-11-2023
Так может лучше рассылать пуши в случае ЧС вместо сирен, которые с закрытыми окнами и не слышо?
13:19:56 08-11-2023
Гость (20:57:12 07-11-2023) Так может лучше рассылать пуши в случае ЧС вместо сирен, кот... Не надо ничего рассылать! У всех моих знакомых отправитель MCHS внесён в чёрный список из-за его дебильной сверхактивности. Теперь мы все, кому МЧСники выклевали мозги, не узнаем о проишествиях. А всё потому, что, как говорит русский народ: "Дай дураку хрен стеклянный- разобъёт и порежется", так и МЧСники угробили такой канал коммуникации своими "неразжигайтекостров"...