НОВОСТИОбщество

Россиян предложили уведомлять о магнитных бурях через СМС

В настоящее время в стране отсутствует такая система оповещения

07 ноября 2023, 17:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Госдуме предложили ввести уведомления о магнитных бурях через СМС, чтобы метеозависимые люди знали о надвигающейся опасности, сообщает РИА Новости.

Депутат ГД Владислав Даванков указал, что уведомления о магнитных бурях помогут людям с хроническими заболеваниями заранее скорректировать дозу препаратов, поменять рацион питания и физическую активность.

С предложением ввести уведомления парламентарий обратился к главе МЧС Александру Куренкову.

"В настоящее время в России отсутствует система оповещения о повышенном риске для здоровья из-за приближающихся магнитных бурь", – отмечается в обращении.

Фото:

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Мощный плазменный поток, вызвавший сияние, был выброшен Солнцем в сторону Земли 3 ноября. По времени он совпал со слабой солнечной вспышкой, которую можно было наблюдать с Земли
НОВОСТИОбщество
магнитные бури инициативы

Комментарии 5

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Гость

17:54:11 07-11-2023

Еще чего не хватало. Лишний спам получать от МЧС.

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Гость

18:24:51 07-11-2023

Даёшь 10 СМС )))

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Гость

20:40:44 07-11-2023

Вы ещё список неблагоприятных зверюшек из китайского гороскопа скидывайте

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Гость

20:57:12 07-11-2023

Так может лучше рассылать пуши в случае ЧС вместо сирен, которые с закрытыми окнами и не слышо?

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Гость

13:19:56 08-11-2023

Гость (20:57:12 07-11-2023) Так может лучше рассылать пуши в случае ЧС вместо сирен, кот... Не надо ничего рассылать! У всех моих знакомых отправитель MCHS внесён в чёрный список из-за его дебильной сверхактивности. Теперь мы все, кому МЧСники выклевали мозги, не узнаем о проишествиях. А всё потому, что, как говорит русский народ: "Дай дураку хрен стеклянный- разобъёт и порежется", так и МЧСники угробили такой канал коммуникации своими "неразжигайтекостров"...

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