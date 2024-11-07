В Барнауле огромная ветка проткнула автомобиль во время сильного ветра

По словам жителей, сегодня уже несколько автомобилей пострадало от деревьев

07 ноября 2024, 13:30, ИА Амител

Ветка проткнула автомобиль в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле огромная ветка пробила лобовое стекло припаркованного автомобиля, сообщает "Инцидент Барнаул".

"На улице Советской Армии пробило веткой стекло машины", – говорится в сообщении.

На улице Юрина на автомобиль упало дерево. Такая же ситуация произошла и на улице 80-й Гвардейской Дивизии, при этом дерево повредило еще и газовую трубу.

Дерево упало на автомобиль в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул" и "Барнаул №1"

Напомним, штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на 7 и 8 ноября. Порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду. Жителей Барнаула попросили проявить внимательность на улице и аккуратнее ходить возле деревьев.