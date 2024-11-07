В Барнауле огромная ветка проткнула автомобиль во время сильного ветра
По словам жителей, сегодня уже несколько автомобилей пострадало от деревьев
07 ноября 2024, 13:30, ИА Амител
Ветка проткнула автомобиль в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле огромная ветка пробила лобовое стекло припаркованного автомобиля, сообщает "Инцидент Барнаул".
"На улице Советской Армии пробило веткой стекло машины", – говорится в сообщении.
На улице Юрина на автомобиль упало дерево. Такая же ситуация произошла и на улице 80-й Гвардейской Дивизии, при этом дерево повредило еще и газовую трубу.
Дерево упало на автомобиль в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул" и "Барнаул №1"
Напомним, штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на 7 и 8 ноября. Порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду. Жителей Барнаула попросили проявить внимательность на улице и аккуратнее ходить возле деревьев.
13:35:45 07-11-2024
Хозяин наверное всплакнул
И от радости, и от горя.
13:37:59 07-11-2024
Машина сегодня в гараже. Йа пьянинький в честь праздника. Как знал, на сегодня отгул взял.
13:50:47 07-11-2024
Гость (13:37:59 07-11-2024) Машина сегодня в гараже. Йа пьянинький в честь праздника. Ка... Святое дело. Солидарен!
18:03:45 07-11-2024
Гость (13:37:59 07-11-2024) Машина сегодня в гараже. Йа пьянинький в честь праздника. Ка... Везет... А я только что в гараж приехал. Но тоже чаток взял, чтоб поностальгировать немного. Но на машину ничего не упало за день. Парковка большая и близко ничего нет.)
13:53:10 07-11-2024
красиво вошла
14:12:38 07-11-2024
Ну так давайте весь город вырубим из - за отдельных бестолковых. И так уже деревьев нет
14:33:00 07-11-2024
Гость (14:12:38 07-11-2024) Ну так давайте весь город вырубим из - за отдельных бестолко... Надо вовремя делать санитарную обрубку!!! А у нас чтобы спилить старое гнилое дерево замаешься платить и оформлять разрешение!
16:03:56 07-11-2024
Гость (14:33:00 07-11-2024) Надо вовремя делать санитарную обрубку!!! А у нас чтобы спил... А машины ставить под каждое дерево - это хорошо?
17:47:51 07-11-2024
Гость (14:33:00 07-11-2024) Надо вовремя делать санитарную обрубку!!! А у нас чтобы спил... Правильно- без разрешения штраф! И только так. Вам бы вообще всю зелень спилить, чтобы ничего не угрожало Вашему величеству и его " карете". Даже во время урагана! У таких как вы вообще голова есть? С совестью так все понятно... И так от зеленого города уже мало, что осталось. Нет, при очередной непогоде опять ор поднимают. Никто не будет отвечать за ваше драгоценное имущество при форс мажоре. И падают деревья и ветки при урагане. И вовсе не аварийные! Также как и металоконструкции могут упасть и крыши с домов сносит! Нет же "я поставил машинку куда хочу, когда хочу и как хочу", а потом виноватых ищут!!!
15:00:37 07-11-2024
Гость (14:12:38 07-11-2024) Ну так давайте весь город вырубим из - за отдельных бестолко... Обычные тополя - да, надо вырубать и дальше. И сажать пирамидальные. Нет пуха и липкой желтой дряни, и ни разу нигде ни на что и ни на кого не упало.
17:35:05 07-11-2024
Гость (15:00:37 07-11-2024) Обычные тополя - да, надо вырубать и дальше. И сажать пирами... Может быть таких " умных" в пустыню переселить? Тополь самый лучший чистяльщик! От ваших машин уже дышать не чем. Ставьте свои драгоценные машины в гаражи и проблем не будет. Предупреждение от МЧС о не погоде было несколько дней назад!
19:10:29 07-11-2024
Гость (17:35:05 07-11-2024) Может быть таких " умных" в пустыню переселить? Тополь самый... Кто это вам про тополь сказал?😁
Плюсов у тополя только один: он быстро растёт. Но в этом же и его минус: он быстро умирает.
21:28:50 07-11-2024
Кхм... (19:10:29 07-11-2024) Плюсов у тополя только один: он быстро растёт. Но в этом же и его минус: он быстро умирает.Дорогие гости, ой не надо, ой бросьте... (с) Между домами по проспекту Строителей 29 и 31 (а они построены в начале 70-х) Растут тополя которые выше этих пятиэтажек этажа на три. И почему то не умерли... Если не верите, можете сами приехать и убедиться.
20:19:27 07-11-2024
Гость (17:35:05 07-11-2024) Может быть таких " умных" в пустыню переселить? Тополь самый... читать уметь хорошо. написано ПИРАМИДАЛЬНЫЙ.
09:39:38 08-11-2024
Гость (17:35:05 07-11-2024) Может быть таких " умных" в пустыню переселить? Тополь самый... 1. Моя драгоценная машина стоИт в гараже 2. Хорошо что ветка тополя воткнулась в машину, а не в башку любителя тополей.
14:50:05 07-11-2024
У здания Крайпотребсоюза на Ползунова уже полгода висит здоровенная ветка, сломанная при прошлом урагане, висит на сопле, вся засохла. Упавшие ветки тогда убрали, а эту почему-то не тронули, хотя она висит прямо над тротуаром, ждет своего часа и если она кому-то прилетит - будет труп. Этого дожидаются городские власти ?
20:20:03 07-11-2024
Гость (14:50:05 07-11-2024) У здания Крайпотребсоюза на Ползунова уже полгода висит здор... ну напишите на сайт администрации то!! чо вы сюда то пишете?!
14:55:33 07-11-2024
Это только цветочки, ягодки будут впереди. Облака летят с бешенной скоростью.
16:25:25 07-11-2024
поханые машины
18:49:47 07-11-2024
Нищеброд купил телегу но гараж купить ему впадлу, это-же целых лишних 500 метров тащить ж... до дома. Пусть страдает, не жалко.
21:37:13 07-11-2024
Гость (15:00:37 07-11-2024) Обычные тополя - да, надо вырубать и дальше. И сажать пирами... К сведению, на ул.Г.Исакова в октябре,во время снегопада,переломало все ПИРАМИДАЛЬНЫЕ тополя.А простые стояли.1 Отстаньте уже от тополей! Чистят, спасают от жары, дают кислород- это легкие города. Вдоль дорог вообще нет замены простым тополям- как пирамидальные столбы защитят от пыли и грязи?!