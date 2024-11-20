Обломки сбитого НЛО нашли в Канаде

Их взяли на анализ, результаты которого пока неизвестны

20 ноября 2024, 17:50, ИА Амител

НЛО / Фото: pxhere.com/ru/photo/654454

Канадские правоохранительные органы обнаружили фрагменты неизвестного летательного аппарата, который был сбит американским истребителем над озером Гурон. Об этом сообщает телеканал CTV News.

Инцидент произошел 12 февраля прошлого года. Истребитель F-16 выпустил две ракеты, после чего обломки упали в воду.

Королевские канадские конные полицейские и американские сотрудники береговой охраны искали обломки, но 16 октября операцию пришлось прекратить из-за ухудшения погодных условий.

CTV News обратилось в министерство национальной обороны Канады с запросом о дальнейшей судьбе объекта. В ответ были получены документы, согласно которым конная полиция продолжила поиски и обнаружила обломки. Их увезли для анализа, но результаты не были опубликованы.