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Обломки сбитого НЛО нашли в Канаде

Их взяли на анализ, результаты которого пока неизвестны

20 ноября 2024, 17:50, ИА Амител

НЛО / Фото: pxhere.com/ru/photo/654454
НЛО / Фото: pxhere.com/ru/photo/654454

Канадские правоохранительные органы обнаружили фрагменты неизвестного летательного аппарата, который был сбит американским истребителем над озером Гурон. Об этом сообщает телеканал CTV News.

Инцидент произошел 12 февраля прошлого года. Истребитель F-16 выпустил две ракеты, после чего обломки упали в воду.

Королевские канадские конные полицейские и американские сотрудники береговой охраны искали обломки, но 16 октября операцию пришлось прекратить из-за ухудшения погодных условий.

CTV News обратилось в министерство национальной обороны Канады с запросом о дальнейшей судьбе объекта. В ответ были получены документы, согласно которым конная полиция продолжила поиски и обнаружила обломки. Их увезли для анализа, но результаты не были опубликованы.

нло

Комментарии 4

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Гость

17:54:42 20-11-2024

Вот так прилетела экспедиция даровать нам технологии и открыть тайны космоса. А мы их ракетами и в озеро

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Гость

17:58:55 20-11-2024

Похоже Чебурашка не долетел на выборы к америкосам. Или дозвониться не смог...

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Гость

18:02:18 20-11-2024

Ждем ответку? И атомное оружие окажется детским пистолетом против них.

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Гость

07:12:52 21-11-2024

По ошибке сбили что-то полезное земное и засекретили, чтобы не спалиться)))

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