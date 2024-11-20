Обломки сбитого НЛО нашли в Канаде
Их взяли на анализ, результаты которого пока неизвестны
20 ноября 2024, 17:50, ИА Амител
Канадские правоохранительные органы обнаружили фрагменты неизвестного летательного аппарата, который был сбит американским истребителем над озером Гурон. Об этом сообщает телеканал CTV News.
Инцидент произошел 12 февраля прошлого года. Истребитель F-16 выпустил две ракеты, после чего обломки упали в воду.
Королевские канадские конные полицейские и американские сотрудники береговой охраны искали обломки, но 16 октября операцию пришлось прекратить из-за ухудшения погодных условий.
CTV News обратилось в министерство национальной обороны Канады с запросом о дальнейшей судьбе объекта. В ответ были получены документы, согласно которым конная полиция продолжила поиски и обнаружила обломки. Их увезли для анализа, но результаты не были опубликованы.
17:54:42 20-11-2024
Вот так прилетела экспедиция даровать нам технологии и открыть тайны космоса. А мы их ракетами и в озеро
17:58:55 20-11-2024
Похоже Чебурашка не долетел на выборы к америкосам. Или дозвониться не смог...
18:02:18 20-11-2024
Ждем ответку? И атомное оружие окажется детским пистолетом против них.
07:12:52 21-11-2024
По ошибке сбили что-то полезное земное и засекретили, чтобы не спалиться)))