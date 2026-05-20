Обратите на нас внимание. В Алтайском крае работает "Выездная приемная Слуцкого"

Узнав, что можно обратиться к депутату Госдумы, жители районов края задают ему самые разные вопросы

20 мая 2026, 18:55, ИА Амител

"Выездная приемная Слуцкого" / Фото: пресс-служба ЛДПР

В районах Алтайского края работает "Выездная приемная Слуцкого". Это всероссийский проект партии ЛДПР. Специальные бригады собирают обращения жителей регионов страны, выясняют, с какими проблемами они сталкиваются, и стараются помочь, пояснили amic.ru в пресс-службе Алтайского реготделения ЛДПР.

В Алтайском крае "Выездная приемная Слуцкого" уже побывала в Новичихинском районе, а также в Калманке, Топчихе и Косихе.

Главная тема — здравоохранение. Но, узнав о том, что могут обратиться к депутату, люди приходили с разными вопросами, рассказывает координатор АРО ЛДПР Сергей Булаев.

Например, жители села Токарево, проживающие по улице Ленина, пожаловались на дорогу. Она посыпана щебнем, который смешан с известняком. За каждым проезжающим по этой дороге автомобилем тянется огромный столб пыли. Эта же пыль покрывает село плотным туманом. В результате у детей и взрослых участились случаи аллергических реакций и заболевания легких.

Люди просят власти обратить внимание на ситуацию и решить проблему.

Очень много вопросов по теме здравоохранения, отмечает Сергей Булаев. При этом жители сел очень трепетно относятся к своим врачам. Хвалят их и ценят работу. Но при этом жалуются на огромные очереди и острую нехватку специалистов. Есть жалобы и на невнимательность.

Так, одна из мамочек рассказала, что когда она приехала в Новичихинскую ЦРБ с ребенком, у которого резко подскочила высокая температура, к ней не пригласили даже педиатра, порекомендовав приехать "завтра на прием". Но и на другой день, прежде чем попасть к врачу с больным ребенком, пришлось просидеть несколько часов в очереди.

«Вопросов поступило очень много. Все они разные. Это не только здравоохранение, это дороги — тоже наша большая беда, это ЖКХ, отсутствие хорошей воды в селах, высокие тарифы. Каждое обращение взяли в работу. ЛДПР всегда на стороне людей. Мы разберемся и заставим работать чиновников», — говорит Сергей Булаев.

Добавим, 21 мая "Выездная приемная Слуцкого" будет работать в городе Рубцовске. Подробности можно посмотреть в социальных сетях партии.