Обрушились два этажа пятиэтажки. Всё, что известно о взрыве газа в Чите
Повреждено не менее пяти квартир
09 марта 2023, 14:36, ИА Амител
Взрыв газа прогремел в жилой пятиэтажке утром 9 марта в посёлке Антипиха в Чите. В результате два этажа "хрущёвки" были разрушены, а под завалами оказались люди. Всё, что известно на данный момент об этом ЧП, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Что произошло в Чите?
Сообщение о взрыве бытового газа в первом подъезде пятиэтажного дома в посёлке Антипиха Забайкальского края поступило в МЧС около 9 утра. В результате взрыва произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий, сообщает пресс-служба регионального МЧС в своём телеграм-канале. Были нарушены конструкции между четвёртым и пятым этажами, а также между верхним этажом и крышей.
Все экстренные службы незамедлительно прибыли на место ЧП. Идёт разбор завалов. Пострадавших госпитализируют в городскую клиническую больницу № 1.
Сколько человек пострадали и есть ли погибшие?
О погибших на данный момент не сообщается. Информация поступает противоречивая. От МЧС известно, что спасти удалось уже 12 человек, из них три ребёнка.
Правительство Забайкальского края информирует, что три человека получили травмы, сообщает "Интерфакс".
Однако телеграм-канал SHOT пишет, что под завалами могут находиться пятилетний ребёнок и пожилая женщина.
Сейчас сотрудники МЧС расчищают двор дома, идёт подготовка к разбору разрушенных конструкций.
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