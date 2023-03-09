Обрушились два этажа пятиэтажки. Всё, что известно о взрыве газа в Чите

Сообщение о взрыве бытового газа в первом подъезде пятиэтажного дома в посёлке Антипиха Забайкальского края поступило в МЧС около 9 утра. В результате взрыва произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий, сообщает пресс-служба регионального МЧС в своём телеграм-канале. Были нарушены конструкции между четвёртым и пятым этажами, а также между верхним этажом и крышей.

Все экстренные службы незамедлительно прибыли на место ЧП. Идёт разбор завалов. Пострадавших госпитализируют в городскую клиническую больницу № 1.