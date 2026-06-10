Общественная палата Алтайского края отмечает 20-летие своей деятельности

Сегодня ОП — это ядро взаимодействия с независимыми общественными деятелями, общественными организациями, правительством края, АКЗС и муниципалитетами

10 июня 2026, 17:19, ИА Амител

Общественная палата / Фото: amic.ru

Общественная палата Алтайского края в среду, 10 июня, в концертном зале Государственной филармонии отмечает 20-летие своей деятельности.

«В рамках мероприятия состоится премьера фильма, посвященного юбилею. Почетным гостям будет вручена книга, посвященная 20-летней деятельности краевого консультационно-совещательного органа», — рассказали на сайте ОП.

Первое заседание состоялось 5 мая 2006 года. С первого по четвертый состав ОП работала по два года, с пятого по настоящее время — по три года. Новый, девятый состав, формируется и вступит в права в июле 2026 года.

С 2006 по 2026 год полномочия исполнили восемь составов:

председатель 1-го состава — Владимир Песоцкий;

председатель 2-го состава — Петр Ковалев;

председатель 3-го состава — Павел Тулин;

председатель 4–6 составов — Лев Коршунов;

председатель 7–8 составов — Юрий Шамков.

Общественная палата / Фото: amic.ru

Историческим шагом в развитии гражданского общества края можно считать наделение в 2019 году Общественной палаты Алтайского края правом законодательной инициативы. 26 октября 2020 года на 47-й сессии АКЗС краевая Общественная палата впервые воспользовалась этим правом, внеся законопроект о регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории региона. Речь шла о том, чтобы исключить размещение кафе и баров в многоквартирных домах, где для этого просто имелись свободные квадратные метры, без необходимых санитарных условий. Результатом принятия закона стало то, что во многих многоквартирных домах были закрыты питейные заведения. Сократилось число жалоб и обращений на работу кафе и баров. Тем самым было улучшено качество инфраструктуры жилых домов.

Общественники стали не только инициировать законодательные акты, но и проводить общественную экспертизу законопроектов и предложений, стратегических документов. В 2020 году ОП АК подготовила комплексное заключение о проекте Стратегии развития Алтайского края до 2035 года.

Шесть лет назад на ОП возложили функцию по формированию общественных советов при органах власти. По инициативе Юрия Шамкова была создана конкурсная комиссия по формированию Общественной палатой Алтайского края списков кандидатов общественных советов при органах исполнительной власти. На сегодняшний день ОП сформировала более 60 общественных советов.

Сегодня Общественная палата становится ядром взаимодействия с независимыми общественными деятелями, общественными организациями, правительством Алтайского края, Алтайским краевым Законодательным собранием, муниципалитетами. Речь идет о вопросах, касающихся экологии, здравоохранения, патриотизма, здоровья нации, спорта, контроля за безнадзорными животными и так далее.

Общественная палата Алтайского края проводит заседания и круглые столы по самым актуальным общественным вопросам: комплексное развитие территорий, экономика замкнутого цикла, развитие сельского хозяйства, продовольственная безопасность, контроль за бродячими животными и так далее.