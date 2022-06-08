10 часов музыки нон-стоп. На «Бирюзовой Катуни» пройдет фестиваль Because of The Beatles
Два года фестиваль не проводился из-за ковидных ограничений, а в 2022-м обещает порадовать рекордным количеством участников
16 июля 2022 года на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» пройдёт музыкальный фестиваль Because of The Beatles. Уже восьмой раз любители музыки легендарной ливерпульской четвёрки соберутся в алтайских горах, чтобы послушать песни в исполнении кавер-групп. Рассказываем подробности.
Когда состоится фестиваль?
Because of The Beatles пройдёт в субботу, 16 июля, на «Бирюзовой Катуни». Фестиваль не проводился два года из-за коронавируса, но в этот раз фанаты «битлов» могут быть уверены — праздник музыки состоится.
Кто выступит на фестивале?
На большой сцене фестиваля выступят сразу два больших оркестра — оркестр народных инструментов «Сибирь» и Барнаульский духовой оркестр. Поэтому гостей ждёт креативное исполнение песен The Beatles на домрах, балалайках и духовых инструментах. Так же на большой сцене споют и сыграют группы «Капитан Дик» (г. Новосибирск), фолк-группа Street Fiddlers (г. Новосибирск), «Фогель и Ко» (г. Барнаул). Специальные гости из Ростова-на-Дону: трибьют группы «Секрет» — бит-квартет «Не Секрет» и трибьют The Beatles, участники мировых фестивалей The Beatles в Великобритании и Бразилии группа Father McKenzie. Начало фестиваля в 14 часов.
На малой сцене фестиваля организаторы дали возможность выступить начинающим музыкантам. Заявки на участие можно прислать до 15 июня в группу Because of The Beatles во «ВКонтакте».
Сколько стоит вход?
Фестиваль будет проводиться в формате open air, вход для всех желающих абсолютно бесплатный. Гости Because of The Beatles смогут не только послушать 10-часовой марафон любимой музыки (выступление групп закончится в полночь), но и насладиться алтайской природой и попробовать вкусные блюда на свежем воздухе.
Фестиваль заслужил высокую оценку первых лиц края. На онлайн-пресс-конференции ТАСС губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил фестиваль, посвящённый творчеству группы The Beatles, в ряду главных туристических событий года.