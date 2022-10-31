Алтайские бойцы поблагодарили жителей Рубцовска, которые «скинулись» на тепловизор

Военнослужащие в зоне СВО получили тепловизор, который им отправили жители Рубцовска. Видео появилось в паблике «Инцидент Рубцовск».

Сбор средств на снаряжение организовал обычный житель города. Алтайские бойцы поблагодарили земляков за необходимый подарок.

«Уважаемые жители Рубцовска, все вы знаете, что наш полк выполняет боевые задачи на территории Украины. Задачи специальной военной операции требуют наличия современного оборудования. Например, ночные прицелы, тепловизоры, квадрокоптеры. Благодаря вашей отзывчивости у нас появился тепловизор, что существенно облегчило задачу ночного наблюдения. Мы от всей души благодарим вас за вашу помощь и поддержку», — отметили бойцы на видео.

Ранее amic.ru рассказал, как жители Рубцовска за две недели собрали миллион на тепловизоры землякам, участвующим в СВО.