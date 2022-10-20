Кто сколько может. Как жители небольшого алтайского города за две недели собрали миллион на тепловизоры землякам в СВО

Рубцовчане решили скинуться, кто сколько может, и закупить специальные устройства для местных бойцов Росгвардии, служащих в зоне проведения специальной военной операции. Обычные люди кинули клич в этом 140-тысячном городе в Алтайском крае. За две недели у них набралось более 1 миллиона рублей, на которые были закуплены пять тепловизоров стоимостью порядка 200 тыс. каждый.

Объявление появилось 3 октября в специально созданном Telegram-канале «Сбор на тепловизоры для ВЧ6720».

«Здравствуйте, уважаемые рубцовчане. Меня зовут Будников Алексей, я, как и вы, родился и живу в Рубцовске. Всем вам наверняка известно, что наши ребята из в/ч 6720 недавно вернулись домой из зоны проведения СВО — в отпуск, отдохнуть, набраться сил. Но отпуска имеют свойство заканчиваться и ребятам совсем скоро придётся отправиться на их нелёгкую работу. По всей стране неравнодушные граждане собирают помощь своим бойцам, пытаются помочь, кто как может и чем может. Мы тоже решили не оставаться в стороне, и для того чтобы помощь была действительно востребована, встретились с командиром одного из подразделений в/ч 6720, Ильёй (фамилию по понятным причинам не называем). Илья пояснил, что при выполнении задач им как воздух необходимы тепловизоры. Штука, прямо сказать, не дешёвая! Рабочие модели стоят около 200 000 рублей, а ребятам таких аппаратов нужно не 1 и не 2! Объявляется сбор средств на закупку тепловизоров для нужд бойцов в/ч 6720″, — рассказал автор объявления.

Уже 17 октября первые пять тепловизоров волонтёры передали отдыхающим дома росгвардейцам для отправки в СВО, пишет «Местное время».

Как рубцовчане собирали деньги

Один из переводов денег / Фото: скрин видео телекомпании «Местное время»

Идея начать сбор пришла волонтёрам раньше, чем появилось объявление. Алексей Будников рассказывает, что он смотрел новости, видел, как в других городах активисты что-то собирают, чем-то помогают участникам спецоперации, и очень хотелось тоже сделать что-то подобное. Но сам он был далёк от военных, никого не знал из местной в/ч, поэтому не понимал, что конкретно нужно. Как-то встретился с товарищем, который раньше служил в Росгвардии, тот свёл волонтёров с действующими бойцами, которые и объяснили, что очень нужны тепловизоры.

Новости

Политика Карта регионов России с уровнями реагирования

После этого в интернете на разных рубцовских площадках и разместили объявление. Откликнулись тысячи горожан, все хотели помочь воющим землякам. «В первый же день мы собрали больше 100 тыс. рублей. На второй было больше трёхсот», — говорит Алексей.

Правда, некоторые объявили этот сбор фейком, сообщают журналисты «Местного времени». Но сорвать акцию уже ничто не смогло. К середине октября сумма подошла к 1,1 млн. В телеграм-канале каждый день отчитываются о пришедших деньгах, сколько бы кто ни прислал.

К сбору средств подключились не только рубцовчане, но и иногородние люди. Присылают разные суммы, кто 50 рублей, кто 300, кто тысячу, есть и большие переводы по 10, 30 тысяч. Одна женщина просто передала 180 тысяч и попросила не называть её. Крупные переводы идут и от местных бизнесменов. Кто сколько может.

Нередко в переводах пишут короткие послания, иногда даже упоминают в них своих родственников, уже служащих в СВО или недавно мобилизованных:

«Нашим ВЧ 6720», «Нашим на Победу», «Береги вас Бог!», «От братишки», «Сила людей в единстве. Спасибо!», «От бабушки для Дениса, бей фашистов!»

Сбор денег продолжается

Алексей Будников передаёт два тепловизора разведчикам из в/ч 6720 / Фото: скрин видео телекомпании «Местное время»

На собранные деньги сумели с большими трудностями, так как спрос на тепловизоры сегодня повышенный, купить не пару, как изначально планировалось, а целых пять дорогих устройств.

«Приборов есть много, но, простите, качество... детские приборы нам не нужны. Но и хотелось тоже сэкономить. Благодаря Руслану, я не буду объяснять схему, как мы это сделали, не важно, каждый прибор нам обошёлся на 40 тыс. дешевле. То есть купив четыре прибора, пятый мы по факту получили бесплатно», — сообщает Алексей Будников.

Два тепловизора волонтёры передали разведчикам-росгвардейцам. Ещё один пошёл в первый батальон и оставшиеся два — во второй батальон.

Ещё купили набор медикаментов и пожелали бойцам привезти их обратно не использованными.

А сбор денег решили не закрывать, так как воинам нужны ещё и тепловизоры, и квадрокоптеры, и другие устройства. И к вечеру 19 октября группа рубцовских активистов собрала ещё более 350 тыс. рублей, о чём Алексей снова отчитался в телеграм-канале, на который подписано уже почти 1300 рубцовчан.