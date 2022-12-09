Год кролика

Алтайские бойцы в СВО уже получили новогодние подарки с родины

Солдаты записали видео с благодарностью

9 декабря 2022, 08:15, Никита Черников

Участники спецоперации из Горного Алтая получили новогодние подарки от земляков.

Как сообщает паблик «Подслушано | Республика Алтай», 2 декабря жители региона отправили бойцам предметы быта, тёплые вещи, сладости и письма от детей, а уже 8-го числа фура дошла до адресатов.

Солдаты, в свою очередь, записали видео с благодарностью, в котором отметили, что в основном вся помощь пришла из Чемальского и Майминского районов:

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