Алтайские чиновники прокомментировали видео о гигантских запасах сахара

В управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям прокомментировали видео с гигантскими штабелями из мешков сахара, которое распространяется в мессенджерах. Часть граждан предполагали, что оно сделано на Черёмновском сахарном заводе в Алтайском крае, однако чиновники объяснили, что ролик был снят ещё в 2019 году, когда в стране отмечалось перепроизводство сахара.

В самом видео автор демонстрирует гигантский штабель из мешков с сахаром, сложенный прямо на улице. Мужчина утверждает, что этот «склад» — не единственный.

«Внутри завода ещё два таких штабеля, которые разгружаются прямо ковшами, рвутся мешки, всё мимо», — заявил он. В подписи к видео написано: «Сахар, который дорожает».

Чиновники же заявили, что ролик уже всплывал в Сети в 2019 году, когда в стране было перепроизводство сахарного песка и сложилась ситуация с рекордным снижением цен на эту продукцию. По их данным, он никак не связан с Алтайским краем — предположительно, его сняли на одном из сахарных заводов в центральной части России.

Кроме того, на Черёмновском сахарном заводе в Алтайском крае продукцию всегда хранят в закрытых помещениях, а не на улице, как на видео.

«На сегодняшний день на заводе хранится 32 тысячи тонн сахара, который планово отгружается партнёрам-покупателям в соответствии с договорными отношениями», — отметили в ведомстве.