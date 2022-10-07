Алтайским семьям мобилизованных объяснили, где получить помощь. Адреса и меры поддержки
Специалисты постараются помочь в индивидуальном порядке
Минсоцзащиты Алтайского края объяснило, как семьи мобилизованных жителей региона могут получить необходимую помощь.
«Со дня убытия мобилизованного на пункт сбора члены его семьи могут получить следующие меры поддержки», — подчеркнули в ведомстве.
Для всех членов семьи:
— содействие в оформлении социальных выплат и мер социальной поддержки, на получение которых имеют право мобилизованные граждане и члены их семей;
— оказание единовременной материальной помощи, в том числе на основании социального контракта (при отсутствии иных мер поддержки);
— оказание социально-бытовой помощи членам семей;
— оказание бесплатной юридической помощи мобилизованным гражданам и членам их семей по вопросам, связанным с защитой их прав и законных интересов;
— оказание психологической помощи членам семей мобилизованных граждан;
— содействие в участии в социокультурных мероприятиях;
— закрепление за семьями мобилизованных членов Российского движения школьников для оказания посильной помощи.
Для детей:
— внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 лет (при наличии свободных мест);
— внеочередной перевод в другой детский сад или школу (индивидуальный подход).
Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов:
— приоритетное предоставление социальных услуг во всех формах социального обслуживания, независимо от состава семьи.
«Если перечисленных выше мер поддержки будет недостаточно, специалисты постараются помочь в индивидуальном порядке», — подчеркнули в Минсоцзащиты края.
Семьи мобилизованных по различным вопросам могут обратиться по телефону контакт-центра Минсоцзащиты (3852) 27-36-01.
Напомним, в Барнауле работает Центр содействия, открытый на базе отделения Общероссийского народного фронта.
Обратиться по вопросам ошибочного призыва и по организации быта мобилизованных можно по адресу: г. Барнаул, ул. А. Петрова, 97, 4-й этаж. Телефон: (3852)35-37-88.
«Объясняем.рф»
По телефонам горячей линии можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации:
8 800 100 77 07
8 495 498 43 54
8 495 498 34 46
Контактная группа в Барнауле по оказанию помощи семьям мобилизованных
Железнодорожный район — 62-56-21;
Индустриальный район — 47-51-35;
Ленинский район — 54-43-86;
Октябрьский район — 24-96-22;
Центральный район — 63-16-96;
Комитет по соцподдержке населения Барнаула — 37-17-82.
В Барнауле на базе общественных приёмных партии «Единая Россия» организованы пункты сбора помощи для мобилизованных:
в Железнодорожном районе — пр. Строителей, 24;
в Индустриальном районе — ул. Георгиева, 12;
в Ленинском районе — ул. Юрина, 194а;
в Октябрьском районе — ул. Союза Республик, 34;
в Центральном районе — пр. Социалистический, 63.
Также организован дополнительный пункт сбора помощи в посёлке Южный: библиотека № 10 (приёмная «ТОС Южный») по ул. Чайковского, 19. График работы — ежедневно с 10:00 до 18:00. Телефон: 8 (3852) 62-76-98.
Пункт сбора помощи Совета женщин в Барнауле находится:
по адресу: пр-т Ленина, 148. С 10.00 до 15.00 в рабочие дни
Телефоны: 8-963-521-6777, 8-903-947-8461
«МЫ ВМЕСТЕ»
Помощь семьям военнослужащих и мобилизованным гражданам. Горячая линия 8 800 200 34 11.
Психологическая поддержка
Кризисная линия для женщин — 8 (3852) 34-28-26;
детский телефон доверия — 8 800 2000 122.