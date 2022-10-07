Алтайским семьям мобилизованных объяснили, где получить помощь. Адреса и меры поддержки

Минсоцзащиты Алтайского края объяснило, как семьи мобилизованных жителей региона могут получить необходимую помощь.

«Со дня убытия мобилизованного на пункт сбора члены его семьи могут получить следующие меры поддержки», — подчеркнули в ведомстве.

Для всех членов семьи:

— содействие в оформлении социальных выплат и мер социальной поддержки, на получение которых имеют право мобилизованные граждане и члены их семей;

— оказание единовременной материальной помощи, в том числе на основании социального контракта (при отсутствии иных мер поддержки);

— оказание социально-бытовой помощи членам семей;

— оказание бесплатной юридической помощи мобилизованным гражданам и членам их семей по вопросам, связанным с защитой их прав и законных интересов;

— оказание психологической помощи членам семей мобилизованных граждан;

— содействие в участии в социокультурных мероприятиях;

— закрепление за семьями мобилизованных членов Российского движения школьников для оказания посильной помощи.

Для детей:

— внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 лет (при наличии свободных мест);

— внеочередной перевод в другой детский сад или школу (индивидуальный подход).

Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов:

— приоритетное предоставление социальных услуг во всех формах социального обслуживания, независимо от состава семьи.

«Если перечисленных выше мер поддержки будет недостаточно, специалисты постараются помочь в индивидуальном порядке», — подчеркнули в Минсоцзащиты края.

Семьи мобилизованных по различным вопросам могут обратиться по телефону контакт-центра Минсоцзащиты (3852) 27-36-01.

Напомним, в Барнауле работает Центр содействия, открытый на базе отделения Общероссийского народного фронта.

Обратиться по вопросам ошибочного призыва и по организации быта мобилизованных можно по адресу: г. Барнаул, ул. А. Петрова, 97, 4-й этаж. Телефон: (3852)35-37-88.

«Объясняем.рф»

По телефонам горячей линии можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации:

8 800 100 77 07

8 495 498 43 54

8 495 498 34 46

Контактная группа в Барнауле по оказанию помощи семьям мобилизованных

Железнодорожный район — 62-56-21;

Индустриальный район — 47-51-35;

Ленинский район — 54-43-86;

Октябрьский район — 24-96-22;

Центральный район — 63-16-96;

Комитет по соцподдержке населения Барнаула — 37-17-82.

В Барнауле на базе общественных приёмных партии «Единая Россия» организованы пункты сбора помощи для мобилизованных:

в Железнодорожном районе — пр. Строителей, 24;

в Индустриальном районе — ул. Георгиева, 12;

в Ленинском районе — ул. Юрина, 194а;

в Октябрьском районе — ул. Союза Республик, 34;

в Центральном районе — пр. Социалистический, 63.

Также организован дополнительный пункт сбора помощи в посёлке Южный: библиотека № 10 (приёмная «ТОС Южный») по ул. Чайковского, 19. График работы — ежедневно с 10:00 до 18:00. Телефон: 8 (3852) 62-76-98.



Пункт сбора помощи Совета женщин в Барнауле находится:

по адресу: пр-т Ленина, 148. С 10.00 до 15.00 в рабочие дни

Телефоны: 8-963-521-6777, 8-903-947-8461



«МЫ ВМЕСТЕ»

Помощь семьям военнослужащих и мобилизованным гражданам. Горячая линия 8 800 200 34 11.

Психологическая поддержка

Кризисная линия для женщин — 8 (3852) 34-28-26;

детский телефон доверия — 8 800 2000 122.