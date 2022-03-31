Алтайский магазин «Аникс» получил предостережение от прокуратуры за пустые полки и затоваренный сахаром склад

В Алтайском крае прокуратура вынесла предостережение магазину торговой сети «Аникс» после проверки антимонопольщиками цен в торговых сетях, сообщил руководитель регионального УФАС Степан Поспелов на предсессионном заседании комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС.

Зампред комитета по промышленности, предпринимательству и туризму Юрий Матвейко в разговоре с «Банкфаксом» уточнил, что речь шла о завышении «Аниксом» цен на сахар и создании видимости дефицита продукта, который отсутствовал на полках, но при этом был на складах. О подобных нарушениях со стороны других торговых сетей на заседании сказано не было.

Руководитель УФАС Степан Поспелов также отметил, что на горячую линию ведомства поступает большое количество обращений от жителей края, а порядка 70% звонков касаются сахара. В УФАС при этом ежедневно мониторят цены на основные группы товаров, и сейчас, как утверждают в ведомстве, дефицита сахара в крае нет.

«Дефицита сахара сейчас нет, полки заполнены, и не одним производителем. Минимальная цена — 67 рублей, максимальная доходит до 134 рублей за килограмм», — сказал Степан Поспелов, отметив, что в отличие от других регионов в Алтайском крае отсутствие сахара на полках наблюдалось всего неделю.

Ранее крупные торговые сети в России отказались от добровольного сдерживания цен на сахар.