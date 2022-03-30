«Полки заполнены». В УФАС заявили, что дефицита сахара в Алтайском крае нет

В Алтайском крае нет дефицита сахара — полки заполнены товаром от разных производителей, а минимальная цена за килограмм начинается от 67 рублей. Как сообщает пресс-служба АКЗС, о мерах по ограничению роста цен на внутреннем рынке региона членам Заксобрания рассказал руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю Степан Поспелов.

По словам руководителя УФАС, на горячую линию ведомства поступает большое количество обращений от жителей края. Порядка 70% из них касаются сахара — сначала его отсутствия на полках, а затем и роста цен. Жители края также говорят об увеличении стоимости яиц, лекарств, моторных масел, дров, бумаги и ряда других групп товаров.

В УФАС ведут мониторинг цен на основные группы товаров в ежедневном режиме.

«Дефицита сахара сейчас нет, полки заполнены, и не одним производителем. Минимальная цена — 67 рублей, максимальная доходит до 134 рублей за килограмм», — сказал Степан Поспелов. Он отметил, что в Алтайском крае, в отличие от других регионов, отсутствие сахара на полках наблюдалось в течение недели.

У антимонопольной службы есть два основных инструмента защиты конкуренции: ограничение доминирующего положения предприятия на рынке и запрет на картельные соглашения о цене.

«Для того чтобы сговор доказать, надо чётко установить, что повышение цены произошло одномоментно, буквально в день-два, и до одного уровня», — рассказал Поспелов.

Информация об установленных фактах завышения цен, не попадающих под юрисдикцию УФАС по региону, была передана в органы прокуратуры. По словам Степана Поспелова, по одному из фактов прокуратура вынесла предостережение магазину торговой сети «Аникс».

Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов отметил, что депутаты будут держать на постоянном контроле динамику цен в оптово-розничной торговле.

«Предлагаем в оперативном режиме обмениваться информацией. И если в текущей деятельности УФАС будет требоваться поддержка, комитет готов оперативно реагировать и принимать решения для стабилизации ситуации», — сказал Владимир Семёнов.