Алтайский прокурор ускорил строительство детсада, предупредив главу Бийска о последствиях

Прокурор Алтайского края Антон Герман посетил в Бийске детский сад — ясли и крытый каток, строительство которых идет с существенным отставанием от графиков, сообщает региональная прокуратура.

На месте строительства детсада на 200 мест возвели двухэтажное здание, установили оконные блоки, выполнили монтаж внутренней и наружной системы отопления и лифтового оборудования, а также завершили черновую штукатурку стен.

«Вместе с тем имеет место проблема с благоустройством территории будущего учреждения для детей, в связи с чем прокуратурой края внесено представление временно исполняющему обязанности министра образования и науки края», — подчеркнули в ведомстве.

Строительство детсада в Бийске / Фото: прокуратура Алтайского края

Главе Бийска Александру Студеникину объявили предостережение о недопущении затягивания сроков введения детсада в эксплуатацию.

«Его функционирование имеет первостепенное значение для города Бийска и позволит решить проблему обеспеченности местами детей в возрасте до 3 лет», — уточнили в прокуратуре.

Что касается катка, то в настоящее время его строительная готовность — 47%. Рабочие возвели фундамент, обустроили наружные коммуникации и выполняют монтаж металлоконструкций.