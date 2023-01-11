Аналитики выяснили, что люди, которые прогуливали уроки, зарабатывают больше

Больше всего прогульщиков среди системных администраторов, программистов, квалифицированных рабочих и главных бухгалтеров

11 января 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Школьные прогульщики вырастают и зарабатывают больше тех, кто посещал все занятия. Об этом рассказали исследователи портала SuperJob.

Всего в опросе приняли участие 3000 человек. 48% россиян признались в том, что прогуливали уроки, причём каждый двадцатый делал это часто, а ещё 43% — иногда.

Среди мужчин и злостных, и редких прогульщиков больше, чем среди женщин. Нынешняя молодёжь до 24 лет пропускала уроки без уважительной причины в целом реже, чем те, кому сейчас за 45 лет.

Среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. бывших школьных прогульщиков больше, чем среди тех, чей заработок ниже.

Отмечается, что больше всего прогульщиков среди системных администраторов, программистов, квалифицированных рабочих и главных бухгалтеров.