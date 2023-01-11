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Аналитики выяснили, что люди, которые прогуливали уроки, зарабатывают больше

Больше всего прогульщиков среди системных администраторов, программистов, квалифицированных рабочих и главных бухгалтеров

11 января 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Школьные прогульщики вырастают и зарабатывают больше тех, кто посещал все занятия. Об этом рассказали исследователи портала SuperJob.

Всего в опросе приняли участие 3000 человек. 48% россиян признались в том, что прогуливали уроки, причём каждый двадцатый делал это часто, а ещё 43% — иногда.

Среди мужчин и злостных, и редких прогульщиков больше, чем среди женщин. Нынешняя молодёжь до 24 лет пропускала уроки без уважительной причины в целом реже, чем те, кому сейчас за 45 лет.

Среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. бывших школьных прогульщиков больше, чем среди тех, чей заработок ниже.

Отмечается, что больше всего прогульщиков среди системных администраторов, программистов, квалифицированных рабочих и главных бухгалтеров.

 

Комментарии 22

  • сейчас сложнее прогуливать, электронные журналы и маме напишут в вацап, у нас телефона не было, родители с утра до ночи на работе, я в школу не ходила месяцами и не жалею, мне это даже не помешало закончить с красным дипломом вуз
    11 января, Гость   Ответить
  • аналитики это родственники Британских ученых?
    11 января, Гость   Ответить
  • Хрень какая-то. Я программст, зарабатываю хорошо, прогулов практически не было, разве что по болезни. Это что, пытаются оправдать безделье и безответственность?
    11 января, Гость   Ответить
  • маме напишут в вацап-------------------- так есть же распоряжение правительства, что вражеским вацапом нельзя школам пользоваться.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, вражеским вацапом --- В телеграм настучат)
    11 января, Гость   Ответить
  • так есть же распоряжение правительства, что вражеским вацапом нельзя школам пользоваться.*** Как пользовались, так и пользуются все. И инстаграмом тоже.
    11 января, Гость   Ответить
  • Мозг у вас вражеский. Враждуете вы с ним. А про троешников-прогульщиков - правда. Потому что ботаны зубрят предмет, а разболтаи ещё со школы пытаются прогулять и выкрутиться. Средний балл аттестата не вспомню.. 3 четвёрки, 2 пятёрки, остальные тройки.)) А ботаны\ботанши уже давно на кассах работают.
    11 января, Гость   Ответить
  • Не знаю ни одного троечника, кто чего бы более-менее существенного добился в жизни, их уровень как раз - продаваны или кассиры. Или менеджеры как сейчас их называют, те же низкообразованные продаваны. Конкретные зубрилы тоже ничего путнего не добились. Максимальный толк вышел из тех, кто реально хорошо учился, на 4 и 5, но не прикладывал к этому особых усилий, вот таких знаю лично целый ряд, очень высоко сейчас поднялись и зарабатывают хорошие деньги. И это конечно же не программисты, программист - это просто работяга, получающий может немного больше среднего в основном, не более.
    11 января, Гость   Ответить
  • Лично знаю 3-их, даже не троечников, а двоечников, прогульщиков конкретных, которые сейчас владеют фирмами и получают (не зарабатывают, а именно получают) огромные деньжищи. Правда у них у всех родители очень богатые
    11 января, Гость   Ответить
  • Прогульщики уже в могиле лежат спившиеся и снаркоманившиеся. Некоторые еще коптят воздух на стройках - перебиваясь временными заработками. Никто никем не стал. Хотя был у меня сосед прогульщик и двоечник - шибко шарил в электрике, а также, разрабатывал дизайны автомобилей - рисуя в тетради ручкой в 4 проекциях в три дэ графике. Таких авто им было нарисовано штук 100. Там реально было закачаться можно. Но к сожалению наняли на Автоваз не его а Стива Маттина. А сосед сейчас спивается на окраине Новосибирска
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, лежат спившиеся и снаркоманившиеся ---- есть и такие, кто ж спорит
    11 января, Гость   Ответить
  • И это конечно же не программисты, программист - это просто работяга, получающий может немного больше среднего в основном, не более. Мда уж, выдохнули, так выдохнули!!))
    11 января, Гость   Ответить
  • Как там дела были у Абрамовича?
    11 января, Гость   Ответить
  • "Потому что ботаны зубрят предмет, а разболтаи ещё со школы пытаются прогулять и выкрутиться. " --- Гость, глупый коммент. Ботанам нет необходимости зубрить, они схватывают на лету. Пока ты в носу ковырял, они уже новую тему поняли и запомнили.
    11 января, Гость   Ответить
  • "А ботаны\ботанши уже давно на кассах работают." --- Гость, врешь. Отличники из моего класса с легкостью поступили в хорошие вузы (часть в вузы других стран). Получили отличное образование и живут сейчас так, как тебе только снится.
    11 января, Гость   Ответить
  • "Правда у них у всех родители очень богатые" --- Гость, я такого знаю одного. Мальчик мягко говоря, неумный и вообще на инвалидности из-за проблем с головой. Но зато папа - директор крупной организации по продаже рыбы. Мальчик закончил школы еле-еле, после чего папа его пристроил к себе в организацию на символическую работу с хорошим доходом. Но не у всех двоечников-троечников есть такие папы, так что работают потом на кассах или дворниками.
    11 января, Гость   Ответить
  • это такой закон троечники барыги а зубрилы - офисный планктон. И только те, кто получил действительно хорошее образование, принадлежность к опред. соц. слою - те владельцы бизнесов и вообще не работают.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, это вы про поколение 2000 пишете
    11 января, Гость   Ответить
  • Беспринципные люди всегда добиваются больше материального, бандиты 90-х наверняка прогуливали уроки, поэтому главное для них было деньги и не важны способы их получения. В нашей стране сейчас чаще действительно зарабатывают больше те, кто не думают о способах заработка, а интересуются больше его размером. Либо наследие 90-передается, все бандиты тех времён сейчас очень уважаемые бизнесмены, соответственно и их дети тоже. Только не все измеряется деньгами. Есть вещи в жизни ничуть не менее важные. Так вот этих вещей у прогульщиков гораздо меньше чем у ответственных, совестливых людей, которым прививались с детства положительные человеческие качества.
    11 января, Гость   Ответить
  • Аналитика:кто с детства плевал я на образование у того сейчас высокооплачиваемая работа ))
    12 января, Гость   Ответить
  • Не ходите,дети,в школу,будете богатыми.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, бандиты тех времён сейчас очень уважаемые бизнесмены --- Их еще называют "авторитетными бизнесменами")))
    12 января, Гость   Ответить
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