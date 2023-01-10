Барнаульцев попросили воздержаться от пеших прогулок во время сильного гололёда

Справиться с последствиями оттепели и резкого похолодания пока не удалось

10 января 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Барнаула Вячеслав Франк на оперативном совещании поручил дорожным службам и главам районов усилить борьбу с гололёдом, сообщает мэрия.

«Горожанам некомфортно передвигаться по городу. Несмотря на то, что дорожные службы работают в усиленном режиме, справиться с последствиями оттепели и резкого похолодания пока не удалось. За сутки очистить все тротуары и дворовые территории от льда невозможно, но работу эту мы будем продолжать, необходимо нарастить силы дорожных служб в этом направлении», — указал Франк.

Главам районных администраций поручили усилить контроль за работой управляющих компаний по очистке дворов от снега и наледи, кровель многоквартирных домов, устранению гололёда возле соцобъектов и магазинов.

«Где это возможно, привлекайте к работе по устранению гололёда волонтёров», — подчеркнул глава города.

Франк также обратился к жителям города с просьбой «соблюдать индивидуальные меры безопасности при гололёде, по возможности отказаться от пеших прогулок до устранения последствий непогоды».

На совещании указали, что с 10 января увеличили до 12 количество бригад, работающих на очистке тротуаров. С ночной смены перебросили дополнительную технику, посыпают тротуары песком и реагентами, проводят очистку лестниц, остановочных площадок и подходов к пешеходным переходам.

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