В Барнауле продолжается текущий ремонт дорог

Бригада МБУ «Автодорстрой» продолжает текущий ремонт дорог горячим асфальтобетоном, сообщает пресс-центр мэрии.

Сейчас фрезерование и асфальтирование повреждённых участков ведётся на улицах Попова — от Гущина до проспекта Космонавтов, Новороссийской — от Георгия Исакова до Восточной, Антона Петрова — от Попова до Малахова, Кауфмана. Также дорожная служба готовит к ремонту тротуар по улице Чихачева.

Рабочие успели закончить ремонт на улицах Шевченко, Партизанской, 2-й Строительной, а также на участке улицы Малахова — от Павловского тракта до Власихинской.