В Барнауле продолжается текущий ремонт дорог
Сотрудники МБУ «Автодорстрой» успели закончить работы на улицах Шевченко, Партизанской, 2-й Строительной, а также на участке улицы Малахова — от Павловского тракта до Власихинской
25 мая 2022, 17:08
Бригада МБУ «Автодорстрой» продолжает текущий ремонт дорог горячим асфальтобетоном, сообщает пресс-центр мэрии.
Сейчас фрезерование и асфальтирование повреждённых участков ведётся на улицах Попова — от Гущина до проспекта Космонавтов, Новороссийской — от Георгия Исакова до Восточной, Антона Петрова — от Попова до Малахова, Кауфмана. Также дорожная служба готовит к ремонту тротуар по улице Чихачева.
Рабочие успели закончить ремонт на улицах Шевченко, Партизанской, 2-й Строительной, а также на участке улицы Малахова — от Павловского тракта до Власихинской.
Комментарии
Новости партнеров