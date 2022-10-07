«Росводоканал Барнаул» намерен взять под своё крыло ещё несколько посёлков города
Компания готова обновить коммунальную инфраструктуру без «взрывного» роста тарифов на услуги
Барнаульский водоканал до конца 2022 года готовится принять на обслуживание сразу несколько пригородных посёлков в Ленинском районе города и трансформировать существующий договор аренды в концессию по объектам и сетям Барнаула. Заключить соглашение на 15 лет компания намерена уже в этом году, планируемый объём инвестиций превысит 970 млн рублей. Об этом представители «Росводоканала» рассказали на заседании общественного совета компании 5 октября.
Куда именно придёт водоканал и изменится ли тариф?
В ближайших планах водоканала обслуживание систем водоснабжения и водоотведения территории Научного городка, посёлков Гоньба, Берёзовка, Казённая Заимка и Землянуха, рассказывает генеральный директор ООО «Барнаульский Водоканал» Андрей Полюго. По его словам, сейчас в этих посёлках тариф ниже городского, но это как раз ключевая причина возникновения системных проблем с коммуникациями. На эти деньги нельзя ни построить новую, ни модернизировать существующую инфраструктуру.
Однако водоканал намерен исправить ситуацию и сделать это так, чтобы жители территории не почувствовали резкого роста цен, но как можно скорее увидели повышение качества услуг. Тариф в посёлках будет приравнен к городскому.
«На данный момент финансовая модель сформирована и выполнен предварительный расчёт тарифа. Мы сделали всё, чтобы установить аналогичный городу Барнаулу тариф по объектам концессионного соглашения. Жители не получат квитанций с огромными суммами на наши услуги. В рамках тарифа будут реализованы крупные мероприятия. У нас есть необходимый опыт, и мы готовы выполнять взятые на себя обязательства. В ближайшей перспективе жители посёлков увидят позитивные изменения», — пояснил Андрей Полюго.
Если соглашение будет подписано до конца 2022 года, то уже 1 января 2023 года барнаульский водоканал начнёт обслуживать эти территории.
Андрей Полюго / Фото: amic.ru
Какие работы будет вести водоканал?
Финансовый директор ГК «Росводоканал» Андрей Коваленко отмечает, что концессионное соглашение позволит поддерживать и реконструировать существующую инфраструктуру, а также строить новые объекты.
По словам представителей «Росводоканала», компания собирается реконструировать в населённых пунктах артезианские водозаборы и создать современную централизованную систему водоотведения в Научном городке.
Кроме того, в компании рассказали, что уже подготовлена финансовая модель трансформации существующего договора аренды (водоканал сейчас и эксплуатирует объекты водоснабжения и водоотведения на правах арендатора) в концессионное соглашение, проведены предварительные прогнозы объёма инвестиций до 2072 года, так как срок партнёрства составит 49 лет. Сейчас документы находятся на согласовании в профильных комитетах администрации Барнаула и Алтайского края.
Как отмечают в водоканале, в случае подписания концессионного соглашения до середины декабря, компания сможет привлечь для реализации инвестпрограммы федеральные кредитные средства. На эти деньги, в частности, планируется построить водовод диаметром 500 мм вдоль улицы Трактовой, проложить дополнительный водопровод диаметром 315 мм на Змеиногорском тракте, а также реконструировать крупные объекты водопровода и канализации.
Заседание Общественного совета «Росводоканала» 5 октября / Фото: amic.ru
Представители Министерства строительства и ЖКХ, Управления по государственному регулированию цен и тарифов и администрации Барнаула поддержали инициативу водоканала и подчеркнули, что опыт компании можно применять в других населённых пунктах края.
«Необходимо в кратчайшие сроки провести работу по согласованию и заключению концессионных соглашений между администрацией Барнаула и водоканалом, чтобы обеспечить вливание федеральных средств. Мы понимаем важность этого решения, и я хочу отметить, что опыт „Росводоканала“ можно будет применить и в других населённых пунктах нашего края в будущем», — рассказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, который также присутствовал на мероприятии.
Отдельно Андрей Коваленко подчеркнул, что в Барнауле водоканал заключил первый договор концессии ещё в 2020 году — тогда компании передали в управление посёлок Новомихайловка и пригородные территории Центрального района (а именно Центральный, Бельмесёво, Черницк, Ягодное, Мохнатушка и Лебяжье). Концессию используют и в других городах присутствия ГК «Росводоканал» — например, Южно-Сахалинск, Архангельск, Воронеж, Орск, Тюмень и другие.
Напомним, что концессионное соглашение — это форма государственно-частного партнёрства, которая предполагает вовлечение частного инвестора в управление государственной или муниципальной собственностью и оказание услуг.