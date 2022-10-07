«Росводоканал Барнаул» намерен взять под своё крыло ещё несколько посёлков города

Барнаульский водоканал до конца 2022 года готовится принять на обслуживание сразу несколько пригородных посёлков в Ленинском районе города и трансформировать существующий договор аренды в концессию по объектам и сетям Барнаула. Заключить соглашение на 15 лет компания намерена уже в этом году, планируемый объём инвестиций превысит 970 млн рублей. Об этом представители «Росводоканала» рассказали на заседании общественного совета компании 5 октября.

Куда именно придёт водоканал и изменится ли тариф?

В ближайших планах водоканала обслуживание систем водоснабжения и водоотведения территории Научного городка, посёлков Гоньба, Берёзовка, Казённая Заимка и Землянуха, рассказывает генеральный директор ООО «Барнаульский Водоканал» Андрей Полюго. По его словам, сейчас в этих посёлках тариф ниже городского, но это как раз ключевая причина возникновения системных проблем с коммуникациями. На эти деньги нельзя ни построить новую, ни модернизировать существующую инфраструктуру.

Однако водоканал намерен исправить ситуацию и сделать это так, чтобы жители территории не почувствовали резкого роста цен, но как можно скорее увидели повышение качества услуг. Тариф в посёлках будет приравнен к городскому.

«На данный момент финансовая модель сформирована и выполнен предварительный расчёт тарифа. Мы сделали всё, чтобы установить аналогичный городу Барнаулу тариф по объектам концессионного соглашения. Жители не получат квитанций с огромными суммами на наши услуги. В рамках тарифа будут реализованы крупные мероприятия. У нас есть необходимый опыт, и мы готовы выполнять взятые на себя обязательства. В ближайшей перспективе жители посёлков увидят позитивные изменения», — пояснил Андрей Полюго.

Если соглашение будет подписано до конца 2022 года, то уже 1 января 2023 года барнаульский водоканал начнёт обслуживать эти территории.

Андрей Полюго / Фото: amic.ru

Какие работы будет вести водоканал?

Финансовый директор ГК «Росводоканал» Андрей Коваленко отмечает, что концессионное соглашение позволит поддерживать и реконструировать существующую инфраструктуру, а также строить новые объекты.

По словам представителей «Росводоканала», компания собирается реконструировать в населённых пунктах артезианские водозаборы и создать современную централизованную систему водоотведения в Научном городке.

Кроме того, в компании рассказали, что уже подготовлена финансовая модель трансформации существующего договора аренды (водоканал сейчас и эксплуатирует объекты водоснабжения и водоотведения на правах арендатора) в концессионное соглашение, проведены предварительные прогнозы объёма инвестиций до 2072 года, так как срок партнёрства составит 49 лет. Сейчас документы находятся на согласовании в профильных комитетах администрации Барнаула и Алтайского края.

Как отмечают в водоканале, в случае подписания концессионного соглашения до середины декабря, компания сможет привлечь для реализации инвестпрограммы федеральные кредитные средства. На эти деньги, в частности, планируется построить водовод диаметром 500 мм вдоль улицы Трактовой, проложить дополнительный водопровод диаметром 315 мм на Змеиногорском тракте, а также реконструировать крупные объекты водопровода и канализации.

Заседание Общественного совета «Росводоканала» 5 октября / Фото: amic.ru

Представители Министерства строительства и ЖКХ, Управления по государственному регулированию цен и тарифов и администрации Барнаула поддержали инициативу водоканала и подчеркнули, что опыт компании можно применять в других населённых пунктах края.

«Необходимо в кратчайшие сроки провести работу по согласованию и заключению концессионных соглашений между администрацией Барнаула и водоканалом, чтобы обеспечить вливание федеральных средств. Мы понимаем важность этого решения, и я хочу отметить, что опыт „Росводоканала“ можно будет применить и в других населённых пунктах нашего края в будущем», — рассказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, который также присутствовал на мероприятии.

Отдельно Андрей Коваленко подчеркнул, что в Барнауле водоканал заключил первый договор концессии ещё в 2020 году — тогда компании передали в управление посёлок Новомихайловка и пригородные территории Центрального района (а именно Центральный, Бельмесёво, Черницк, Ягодное, Мохнатушка и Лебяжье). Концессию используют и в других городах присутствия ГК «Росводоканал» — например, Южно-Сахалинск, Архангельск, Воронеж, Орск, Тюмень и другие.

Напомним, что концессионное соглашение — это форма государственно-частного партнёрства, которая предполагает вовлечение частного инвестора в управление государственной или муниципальной собственностью и оказание услуг.

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