Барнаульский водоканал восстановил почти все участки, где проводил ремонтные работы

«Росводоканал Барнаул» в ближайшее время закончит благоустройство территорий, на которых осенью 2021 года и зимой 2022-го проводились ремонтные работы. К началу лета закрыт 121 из 147 объектов.

«В апреле при наступлении плюсовых температур и открытии асфальтовых заводов мы приступили к восстановлению благоустройства городских территорий, на которых проводили плановые и неотложные ремонтные работы. До 15 июня мы намерены завершить благоустройство по всем ордерам, открытым в осенне-зимний период», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

По состоянию на 1 июня восстановлено 2 736 кв. метров асфальтобетонного покрытия, 2 313 кв. метров газона, 238 метров бордюров и 117 кв. метров тротуарной плитки.

«У нас зафиксированы все адреса, мы обязательно наведём порядок на всех участках проведения работ», — подчеркнул Дмитрий Власов.

Графики работ согласованы с администрациями районов Барнаула.

ООО «Барнаульский водоканал»

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