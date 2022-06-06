Барнаульский водоканал восстановил почти все участки, где проводил ремонтные работы
До 15 июня компания планирует завершить работы по благоустройству
«Росводоканал Барнаул» в ближайшее время закончит благоустройство территорий, на которых осенью 2021 года и зимой 2022-го проводились ремонтные работы. К началу лета закрыт 121 из 147 объектов.
«В апреле при наступлении плюсовых температур и открытии асфальтовых заводов мы приступили к восстановлению благоустройства городских территорий, на которых проводили плановые и неотложные ремонтные работы. До 15 июня мы намерены завершить благоустройство по всем ордерам, открытым в осенне-зимний период», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.
По состоянию на 1 июня восстановлено 2 736 кв. метров асфальтобетонного покрытия, 2 313 кв. метров газона, 238 метров бордюров и 117 кв. метров тротуарной плитки.
«У нас зафиксированы все адреса, мы обязательно наведём порядок на всех участках проведения работ», — подчеркнул Дмитрий Власов.
Графики работ согласованы с администрациями районов Барнаула.