Более 140 жилых домов на неделю остались без горячей воды в Барнауле

В Барнауле 16 мая стартовала опрессовка теплосетей малых котельных, горячей воды в некоторых частях города не будет до 22-го числа, сообщили в СГК.

Ресурс в общей сложности перекрыли для 915 жителей 122 частных и 19 многоквартирных домов. Со сроками и адресами, которые попали под отключение, можно ознакомиться на карте ниже:

В компании уточнили, что очередной этап отключений состоится на следующей неделе — с 23 по 29 мая.

Напомним, с 16 по 17 мая в Барнауле ограничили подачу горячей воды для части жителей Индустриального района.