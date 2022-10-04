Более 70 тысяч человек хотели записаться в добровольцы через «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» зафиксировали более 70 тысяч запросов на запись в добровольцы. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что накануне на «Госуслугах» заработали два сервиса. Первый позволяет оспорить призыв в рамках частичной мобилизации, а при помощи второго люди могут записаться в добровольцы.

Чернышенко рассказал РИА Новости, что с начала частичной мобилизации в стране более 70 тысяч человек попытались записаться в добровольцы через «Госуслуги», а теперь у них появилась такая возможность.

«Теперь заявку можно оформить быстро, нажав на баннер „стать добровольцем“ или перейдя в этот раздел через цифрового голосового помощника», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что при помощи этого сервиса уже удалось найти две тысячи добровольцев.