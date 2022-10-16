Демографический пессимизм. Алтай продолжает стремительно терять население и после «успокоения» ковида

В Алтайском крае фиксируется замедление темпов смертности населения по сравнению с 2021 годом. Так, за восемь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего календарного цикла смертность сократилась почти на 4 тысячи человек. Однако на фоне низкой рождаемости естественная убыль населения остаётся всё ещё достаточно высокой. Кроме того, свою лепту вносит и отрицательный миграционный баланс: население из региона уезжает охотнее, чем стремится переехать на Алтай. В 2021 году край потерял более чем 28 тысяч человек за счёт естественной и миграционной убыли, а за последние 11 лет — и вовсе 255 тысяч человек. Что сейчас происходит с демографией в регионе — выяснил amic.ru.

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Смертность падает, рождаемость — тоже

По данным Алтайкрайстата, с января по август 2022 года в регионе родилось 11 894 ребёнка, что на 711 младенцев меньше того же периода 2021 года. Также уменьшилась смертность — сразу на 3795 случаев, до 23 091. В итоге естественная убыль населения края составила 11 197 человек. Показатель снизился на 3084 по сравнению с предыдущим годом, однако вырос на 962 по отношению к январю-июлю 2022-го.

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Дополнительно за семь месяцев текущего года население Алтайского края из-за миграции сократилось ещё на 5218 человек. Убыль несколько замедлилась по сравнению с первым полугодием, однако остаётся выше, чем по итогам всего 2021 года. Так, по сведениям Алтайкрайстата, за январь-июль 2022 года регион покинули 19 920 человек, а прибыли — 14 702. За такой же отрезок прошлого года миграционная убыль составляла 2882 человека, а в этом году она уже выросла почти в два раза, и это — по результатам семи месяцев. В годовом измерении динамика может оказаться ещё более тревожной.

Напомним, по итогам всего 2021 года численность населения Алтайского края за счёт отрицательной миграции сократилась на 3364 жителя.

Естественный прирост/убыль населения в Алтайском крае в 1990-2021 годы, тысяч человек

Рекордная глубина демографической ямы

Существенный вклад в резко выросшую смертность в крае, начиная с 2020 года, внёс ковид. Для сравнения: в 2020 году в Алтайском крае умерло 38 тысяч человек, а в 2021-м — уже 43,7 тысячи. В «доковидном» 2019 году этот показатель был 32,7 тысячи. Смертность за последние два года в регионе стала рекордной со времён Великой Отечественной войны, отметил доцент кафедры государственного и муниципального управления алтайского филиала РАНХиГС Алексей Еремин.

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По его словам, смертность достигла максимума за всё время пандемии в ноябре 2021 года — тогда скончались 4823 человека. В декабре прошлого года показатель снизился до 4215 случаев, но это всё равно на 60% больше, чем в среднем в том же месяце в 2016-2019 годах.

По подсчётам Еремина, количество новорождённых в 2021 году также стало самым низким в истории Алтайского края — около 19 тысяч за год, годом ранее — 19 840. В 2019 году рождаемость была на 9% выше. Даже в критичном 1995-м в регионе родилось 23 338 детей, подчеркнул учёный.

Число родившихся в Алтайском крае в 1990-2021 годы, тысяч человек

На данный момент, именно в 2021 году разница между количеством смертей и рождений (естественная убыль) в Алтайском крае оказалась максимальной — более 24 тысяч. По мнению Еремина, это привело к формированию в крае рекордной по глубине «демографической ямы».

Как уточняет специалист, число новорождённых в значительной степени зависит от возрастной структуры населения и меняется (вслед за динамикой числа женщин детородного возраста) волнообразно. «В настоящее время у нас наблюдается нисходящая волна, и за время падения с 2012 года количество рождений сократилось с 33 до 19 тысяч детей, или на 42%. Значение показателя в 2021 году стало самым низким в истории края», — резюмировал Алексей Еремин.

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Когда форс-мажор наложился на эволюцию

Динамика количества смертей в доковидный период в течение полутора десятилетий характеризовалась устойчивым снижением, объясняет представитель РАНХиГС. С приходом пандемии число смертей резко выросло, а 2021 год проявил это ещё сильнее. В результате количество умерших за прошлый год увеличилось в сравнении с 2019-м на 11 тысяч человек, или на 34%, и приблизилось к 44 тысячам человек. И это тоже наибольшее значение показателя за весь послевоенный период.

«Разница между числом родившихся и числом умерших называется в демографии естественным приростом населения. В случае когда смертей больше, чем новорождённых, говорят о естественной убыли населения. Нетрудно догадаться, учитывая описанные выше антирекорды, что 2021 год стал годом наибольшей естественной убыли населения края за всё время — величина показателя приблизилась к 25 тысячам человек», — отметил Еремин.

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Текущие негативные демографические тенденции развития края, во многом связанные с неблагоприятными изменениями возрастной структуры населения в 2010-е годы, были резко ускорены появившейся в 2020 году пандемией, считает учёный. «Наложение друг на друга двух этих процессов — плавного эволюционного и резкого форс-мажорного — в итоге привело к формированию в Алтайском крае рекордной по глубине „демографической ямы“. Такого у нас ещё никогда не было», — сделал вывод Алексей Еремин.

Число умерших в Алтайском крае в 1990-2021 годы, тысяч человек

Естественная убыль населения в РФ составила за январь-июль 401,6 тысячи человек. По данным Росстата, это на 110,9 тысячи меньше, чем за тот же период 2021 года. За семь месяцев 2022 года родилось 749,2 тысячи детей, умерло 1,1 млн человек. За аналогичный период 2021 года родилось 802,8 тысячи детей, умерло 1,3 млн человек. В 2021 году естественная убыль составила 512,5 тысячи за январь-июль. Согласно данным Росстата, естественная убыль в июле 2022 года составила 17,8 тысячи человек. Это ниже аналогичного показателя за июль 2021 года в пять раз, а показателя за июнь 2022 года — на 38%.