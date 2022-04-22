Депутат Милонов предложил запретить продажу освященных куличей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу освящённых куличей в канун Пасхи. Его слова передаёт РИА Новости.

Депутат возмутился тем, что человек, который покупает кулич, освящённый «промышленным способом», получает вместе с ним также ряд духовных услуг и не нуждается в личном посещении церкви.

При этом Милонов считает, что в маленьких деревнях, а также населённых пунктах, где возможности сходить в церковь нет, продажа освящённых куличей необходима.

«И я бы предусмотрел „оградительные“ меры по ограничению продажи таких куличей. Пускай куличи продаются свободно, но освящать их необходимо самому», — подытожил Милонов.

Напомним, что в 2022 году Пасха будет отмечаться 24 апреля.