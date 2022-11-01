«Динамо-Барнаул» проиграло в гостях миасскому «Торпедо» со счетом 2:3

«Динамо-Барнаул» проиграло в гостях «Торпедо Миасс» со счётом 2:3. Игра первенства России по футболу среди команд Второй лиги состоялась 1 ноября в Миассе.

Открыть счёт удалось торпедовцу Владиславу Шпитальному — на 30-й и 38-й минутах он успешно пробил ворота барнаульской команды. На 43-й минуте Евгений Кузнецов смог отыграться, а через несколько минут Иван Житников сравнял счёт.

Во втором тайме хозяева поля смогли забить ещё один гол и вышли вперёд, после чего стали играть от обороны, предпочитая контратаки. Последнюю возможность отыграться динамовцы упустили на 83-й минуте, после прострела Константина Гарбуза.

Сейчас «Динамо-Барнаул» занимает девятое место в группе с 16 очками.