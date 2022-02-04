Эксперт высказался о причинах смерти человека в драке на Старом базаре в Барнауле

Смерть Павла Рохлова во время драки на Старом базаре в Барнауле летом 2020 года могла произойти не от удара Михаила Старцева. К такому выводу пришёл кандидат медицинских наук, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медуниверситета им. Н.И. Пирогова г. Москвы Эдуард Туманов. Его допросили на судебном заседании 2 февраля, пишет “Толк”.

“При отсутствии у пострадавшего патологии сосудов головного мозга и его оболочек повреждение в виде кровоподтёка мягких тканей в области угла нижней челюсти не приводит к кровоизлиянию под мозговую оболочку и в желудочки головного мозга. Взять удар в челюсть — сколько человек его перенесли и до сих пор живы и здоровы?! Поэтому, исходя из имеющихся данных, смерть Павла Рохлова не могла наступить от удара в челюсть”, — сказал судмедэксперт.

Ранее по делу драки на Старом базаре высказался не менее известный российский судмедэксперт из Красноярска Сергей Парилов. Он также обратил внимание на нетравматические признаки кровоизлияния в мозг, которые могли возникнуть вследствие имевшихся патологий, а также физической нагрузки во время конфликта в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове. Обвиняемым по делу проходит 38-летний Михаил Старцев. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал ситуацию “вопиющим случаем”.