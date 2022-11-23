Энергетики Алтайского края выяснили, кто из них самый быстрый, сильный и ловкий

X Спартакиаду провели энергетики Алтая 17 и 18 ноября 2022 года. В спортивно-оздоровительном комплексе Алтайского государственного педагогического университета встретились команды спортсменов шести энергетических компаний региона. Среди них — сборная АО «СК Алтайкрайэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго», капитаном которой выступил директор филиала «Змеиногорские МЭС» Александр Белоусов. Организатор праздника спорта — филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго».

Поддержать свои команды пришли руководители энергокомпаний. А в числе почётных гостей присутствовали заместитель председателя правительства Александр Климин, министр спорта Максим Рябцев, заместитель министра промышленности и энергетики Ольга Слученкова и депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, чемпион мира и Европы по дзюдо Иван Нифонтов.

Соревнования проходили по шести видам спорта: волейбол, мини-футбол, настольный теннис, стрельба из электронного оружия, перетягивание каната и шахматы.

Самую яркую победу «Алтайкрайэнерго» одержало в волейболе. Впервые за десять лет команде удалось не только обыграть волейболистов Алтайэнерго, но и завоевать золото.

«Конечно, мы думали выложиться на полную именно в финале. Но основным для нас стал матч с „Алтайэнерго“. В каждой игре мы показали, что можем и что умеем. На последнюю же вышли с боевым настроем и уверенностью в том, что не отдадим победу никому», — поделился впечатлениями капитан команды сборной по волейболу «Алтайкрайэнерго», механик сектора безопасности движения Максим Пучков.

Зрители остались под большим впечатлением от стойкости и силы духа спортсменов. Многие отмечали, что не ожидали такой самоотдачи от коллег.

Фото: АО «СК Алтайкрайэнерго»

А вот в финале по мини-футболу команда «Алтайкрайэнерго» уступила коллегам из АО «Алтайэнергосбыт».

В настольном теннисе «Алтайкрайэнерго» занял третье место. Бронза досталась и шахматисту, заместителю начальника Белокурихинского отделения Виталию Горяеву.

В общекомандном зачёте сборная «Алтайкрайэнерго» заняла вторую ступень пьедестала. Победителем стал Алтайский филиал Сибирской генерирующей компании. Третье место осталось за ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго».

Следующая, одиннадцатая, Спартакиада энергетиков Алтая пройдёт под крылом АО «СК Алтайкрайэнерго». Генеральный директор компании Сергей Приб уже анонсировал конкурс по совершенствованию маскота спартакиады — лампочки. Предложения будут принимать до Дня энергетика, который празднуют 22 декабря, а обновлённый символ соревнований поприветствует спортсменов и болельщиков уже летом 2023 года.

АО «Алтайкрайэнерго»

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