«Эй, мы так не договаривались!» Подслушано на школьной линейке 1 сентября в Барнауле

О том, что сегодня 1 сентября, легко догадаться и без календаря. Белые рубашки и банты, начищенные туфли, огромные букеты в руках: дети всего города спешат в школы на торжественные линейки.

Первоклашки выглядят растерянно: не все ещё поняли, куда и зачем пришли. Старшеклассники же, наоборот, даже слишком спокойны. Кажется, линейка им совсем неинтересна. Ну а учителя судорожно ищут в толпе «своих» детей, чтобы выстроить их в стройный ряд.

Корреспондент amic.ru побывал на одной из торжественных линеек в Барнауле и подслушал, о чём говорят дети, их родители и учителя. Самые яркие, смешные и запоминающиеся фразы — в материале amic.ru.

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Подслушано возле школы

Неподалёку от школы. Мама буквально тащит дочь за руку: той неудобно идти.

Девочка: «Мам, идти больно! На фига мы эти туфли вообще надели?»

Мама: «Как на фига? Чтобы ты красивая была».

Девочка: «Тогда не хочу больше быть красивой!»

Младшеклассник маме: «Мам, а почему те дети с портфелями пришли?»

Мама в шутку: «Сейчас линейка закончится, и учиться будете».

Сын возмущённо: «Эй! Мы так не договаривались!»

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Учительница младшеклассникам: «Ребята, когда будут поднимать флаг, молчим и смотрим на него, не отрываясь».

Один из учеников: «Там солнце светит, как смотреть-то?»

Учительница: «Зажмурься и смотри!»

Учительница, увидев старшеклассника: «О, ты от нас не ушёл, что ли?»

Ученик: «Да я вроде и не собирался...»

Учительница: «Ну давай тогда уж сфоткаемся, раз ты тут».

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Играет песня про школу. Звучат строки: «... и в одноклассников влюбляться...»

Девочка: «Мам, я не хочу влюбляться. Можно?»

Мама: «Правильно, лучше учись».

Младшеклассник: «Мам, там вон мой Стёпка стоит, я к нему пошёл».

Мама: «Куда ты пошёл? Потеряешься и всё. Я с тобой пойду».

Младшеклассник: «Мам, тебе не надо. У нас со Стёпкой свои дела».

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Мэр города во время выступления: «... в этом году за парты сядут более 90 тысяч учеников».

Младшеклассник товарищу: «Блин, где они столько парт возьмут?»

Мама сыну: «Встань вон туда. Я тебя сфоткаю, пока ты красивый».

Сын: «Мам, я в этой одежде теперь каждый день ходить буду».

Мама: «Молчи и улыбайся!»

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Ведущий представляет одиннадцатиклассников.

Первоклашка с важным и умным видом поворачивается к соседу: «Это одиннадцатиклассники. Они сегодня выпускаются из школы».

Младшеклассник другу: «Видишь ту девочку?»

Товарищ: «Ну...»

Младшеклассник: «Это наша новенькая. Знаешь, что я сделаю?»

Товарищ: «Что?»

Младшеклассник: «Замучу с ней в новом году».

Первоклассники читают стихи. Мальчик произносит: «Я вчера ещё не знал, что такое школа».

Младшеклассник в толпе: «Как он успел стих выучить, если ещё вчера не знал?»

Линейка закончилась, школьники отправляются в классы.

Дошкольник маме: «Мам, куда Диму уводят?»

Мама: «В школу, учиться».

Дошкольник: «Он что, вернётся умным?»

Видео с торжественной линейки и церемонии поднятия флага России в одной из барнаульских школ смотрите на amic.ru.