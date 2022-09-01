«Эй, мы так не договаривались!» Подслушано на школьной линейке 1 сентября в Барнауле
О чём шутят и спорят школьники и их родители в День знаний?
О том, что сегодня 1 сентября, легко догадаться и без календаря. Белые рубашки и банты, начищенные туфли, огромные букеты в руках: дети всего города спешат в школы на торжественные линейки.
Первоклашки выглядят растерянно: не все ещё поняли, куда и зачем пришли. Старшеклассники же, наоборот, даже слишком спокойны. Кажется, линейка им совсем неинтересна. Ну а учителя судорожно ищут в толпе «своих» детей, чтобы выстроить их в стройный ряд.
Корреспондент amic.ru побывал на одной из торжественных линеек в Барнауле и подслушал, о чём говорят дети, их родители и учителя. Самые яркие, смешные и запоминающиеся фразы — в материале amic.ru.
Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Подслушано возле школы
Неподалёку от школы. Мама буквально тащит дочь за руку: той неудобно идти.
Девочка: «Мам, идти больно! На фига мы эти туфли вообще надели?»
Мама: «Как на фига? Чтобы ты красивая была».
Девочка: «Тогда не хочу больше быть красивой!»
Младшеклассник маме: «Мам, а почему те дети с портфелями пришли?»
Мама в шутку: «Сейчас линейка закончится, и учиться будете».
Сын возмущённо: «Эй! Мы так не договаривались!»
Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Учительница младшеклассникам: «Ребята, когда будут поднимать флаг, молчим и смотрим на него, не отрываясь».
Один из учеников: «Там солнце светит, как смотреть-то?»
Учительница: «Зажмурься и смотри!»
Учительница, увидев старшеклассника: «О, ты от нас не ушёл, что ли?»
Ученик: «Да я вроде и не собирался...»
Учительница: «Ну давай тогда уж сфоткаемся, раз ты тут».
Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Играет песня про школу. Звучат строки: «... и в одноклассников влюбляться...»
Девочка: «Мам, я не хочу влюбляться. Можно?»
Мама: «Правильно, лучше учись».
Младшеклассник: «Мам, там вон мой Стёпка стоит, я к нему пошёл».
Мама: «Куда ты пошёл? Потеряешься и всё. Я с тобой пойду».
Младшеклассник: «Мам, тебе не надо. У нас со Стёпкой свои дела».
Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Мэр города во время выступления: «... в этом году за парты сядут более 90 тысяч учеников».
Младшеклассник товарищу: «Блин, где они столько парт возьмут?»
Мама сыну: «Встань вон туда. Я тебя сфоткаю, пока ты красивый».
Сын: «Мам, я в этой одежде теперь каждый день ходить буду».
Мама: «Молчи и улыбайся!»
Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Ведущий представляет одиннадцатиклассников.
Первоклашка с важным и умным видом поворачивается к соседу: «Это одиннадцатиклассники. Они сегодня выпускаются из школы».
Младшеклассник другу: «Видишь ту девочку?»
Товарищ: «Ну...»
Младшеклассник: «Это наша новенькая. Знаешь, что я сделаю?»
Товарищ: «Что?»
Младшеклассник: «Замучу с ней в новом году».
Первоклассники читают стихи. Мальчик произносит: «Я вчера ещё не знал, что такое школа».
Младшеклассник в толпе: «Как он успел стих выучить, если ещё вчера не знал?»
Линейка закончилась, школьники отправляются в классы.
Дошкольник маме: «Мам, куда Диму уводят?»
Мама: «В школу, учиться».
Дошкольник: «Он что, вернётся умным?»
Видео с торжественной линейки и церемонии поднятия флага России в одной из барнаульских школ смотрите на amic.ru.