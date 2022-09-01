В Барнауле подняли флаг под гимн перед школьниками 1 сентября. Видео церемонии

В Барнауле утром 1 сентября возле школ прошла церемония поднятия государственного флага России под исполнение гимна РФ.

Как сообщил корреспондент amic.ru, в школе № 114 сегодня пройдёт шесть торжественных линеек, а значит — будет шесть церемоний. Флаг подняла знамённая группа, сформированная из числа детей, состоящих в военно-патриотических объединениях.

Напомним, в российских школах будут поднимать флаг под гимн каждую неделю. Нововведение начало действовать с 1 сентября. Эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

«Торжественные линейки будут проходить дважды в неделю. Церемония поднятия флага — каждый понедельник перед началом учебных занятий. Церемония спуска флага состоится в последний учебный день недели после уроков — в субботу или в пятницу, в зависимости от графика расписания каждой отдельной школы», — рассказали в мэрии Барнаула.

Ранее депутат АКЗС предложил начинать заседания с поднятия флага и прослушивания гимна, чтобы быть примером для школьников.