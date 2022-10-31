Глава департамента внутренней политики Алтайского края Проскурин стал помощником губернатора

Предположительно, новая должность будет включать в себя и сферу специальной военной операции на Украине, и помощь Славяносербскому району ЛНР

31 октября 2022, 17:45

Глава департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин с 1 ноября займет должность помощника главы региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Отметим, что первые слухи о перестановках появились еще 26 октября. Тогда сообщалось, что новая должность будет включать в себя и сферу специальной военной операции на Украине, и помощь Славяносербскому району ЛНР — накануне Проскурин вернулся из длительной командировки в луганском районе, где курировал оказание помощи от Алтайского края.

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Предположительно, департамент, который с 31 октября лишился своего начальника, ждут изменения. Пресс-служба отметила, что о назначении нового главы станет известно в ближайшие дни. Ранее источники «Банкфакса» сообщали, что им может стать замруководителя департамента Василий Рощупкин, возглавляющий отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Напомним, что ранее Проскурин рассказал amic.ru, как специалисты из Алтайского края восстанавливают разрушенные школы, больницы и дома в Славяносербском районе ЛНР.

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