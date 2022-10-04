Как мобилизованному получить кредитные каникулы и что для этого нужно

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении мобилизованным кредитных каникул. О том, как получить кредитные каникулы при мобилизации рассказала замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.

Кто сможет получить кредитные каникулы при мобилизации?

В законе указано, что под его действие попадают три категории людей. Физлица и предприниматели, призванные в рамках частичной мобилизации, контрактники и сотрудники нацгвардии, которые принимают участие в СВО, а также добровольцы, которые помогают Вооруженным силам РФ выполнять поставленные задачи.

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Как получить кредитные каникулы, если меня мобилизовали?

Для получения кредитных каникул, нужно обратиться в банк по телефону или любым другим способом, указанным в кредитном договоре.

Срок рассмотрения заявки составляет 10 дней. Если через 15 дней заявитель не получил уведомления от банка, то кредитные каникулы считаются действительными.

Какие документы нужны для получения кредитных каникул?

Для того, чтобы получить кредитные каникулы, нужно предоставить документы, которые подтверждают факт вашего участия в СВО.

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Когда можно подать заявку на получение кредитных каникул?

Обратиться за получением кредитных каникул можно в любое время, но не позднее 31 декабря 2023 года.

Началом льготного периода будет считаться 21 сентября 2022 года.

Что такое кредитные каникулы и как они работают?

На время действия кредитных каникул заемщику не будут начислять пени и штрафы, исполнительное производство о взыскании задолженности будет приостановлено, а банки не будут иметь права забирать залоговое имущества гражданина.

Кредитные каникулы продлятся весь срок мобилизации и 30 дней после его окончания.