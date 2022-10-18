Количество вакансий с отсрочкой от мобилизации выросло в Алтайском крае

Вакансий, которые предлагают отсрочку от мобилизации, стало больше в Барнауле. Такая практика становится более распространённой, и в условиях работы отсрочку теперь указывают чаще. Об этом рассказали amic.ru в пресс-службе по поиску работы hh.ru.

Как отметили в hh.ru, в целом по Сибирскому федеральному округу сейчас открыто около 100 вакансий, в тексте которых упоминается отсрочка от мобилизации или бронь от призыва. Почти половина из них (49%) открыта работодателями из Томской области.

«Большая часть таких предложений — это вакансии компаний из сферы производства (в ней учитываются в том числе оборонные предприятия) — 41% от всех вакансий с отсрочкой от мобилизации, ещё 39% подобных вакансий приходится на сферу информационных технологий», — сообщили в пресс-службе hh.ru.

Пока что вакансии с отсрочкой всё ещё единичны, однако из-за повышенного интереса к ним их число увеличивается.

Сейчас на hh.ru такие предложения опубликовал Барнаульский завод механических прессов, «Нортек», «Стройкрафт», издательское полиграфическое предприятие «Алтай», транспортная компания «Ян» и другие. На данный момент на сайте около 30 вакансий в Барнауле. Больше всего — от компании «Нортек».

В пресс-службе «Зарплата.ру» рассказали amic.ru, что у них на прошлой неделе появились вакансии с отсрочкой от мобилизации. Здесь опубликовано 12 предложений — среди них запросы от «Нортека» и Барнаульского завода механических прессов.

Напомним, что недавно исполнительный директор Союза промышленников региона Виктор Мещеряков рассказывал amic.ru, что открытые вакансии есть на заводах «Трансмаш», «Ротор», «Сибприбормаш», рубцовском «Уралвагонзаводе» и других предприятиях края, которые предоставляют отсрочку от мобилизации. Отмечается, что эти вакансии быстро заполняются.

Напомним, отсрочка от частичной мобилизации даётся сотрудникам оборонных предприятий, аккредитованных организаций в области информационных технологий, российских операторов связи, системообразующих организаций в сфере информации и связи, компаний, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка. Все они, кроме «оборонщиков», должны иметь высшее образование по специальности.

Новости

Общество Какие предприятия Алтайского края предоставляют бронь при частичной мобилизации и есть ли там ещё вакансии

Новости

Вопрос дня Кому Владимир Путин предоставил отсрочку от частичной мобилизации?