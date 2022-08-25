Кончилось лето. Какие развлечения ещё остались на Яровом?

Алтайский курорт Яровое постепенно завершает туристический сезон. Закрылись причалы и несколько баров, закончился сезон шоу. Однако часть развлечений ещё осталась. Amic.ru разобрался, что ещё можно посетить на Яровом, а чего ждать туристам до следующего лета.

Что закрылось?

В городе уже завершили свою работу все причалы, кемпинг «Берег», часть торговых рядов, недоступны и места для размещения палаток на «Причале 55». Закрылись ресторан Limonchello, бары «Якорь», «Малибу», Buffalo Bill, «Едьба», FAQ Bar, Uno-Momento и другие заведения.

Бани на воде, детский летний театр «Страна Лимонадия», детский игровой центр «Дом-Гном», кедровые бани на «Причале 22» также повесили замки на двери до следующего лета. В этом сезоне уже нельзя будет и слетать с инструктором на параплане, а дети не смогут полазить в верёвочном парке «Маугли».

Шоу со звёздами этим летом на Яровом также больше не будет. 16 августа состоялось последнее выступление. Сезон вечеринок завершила группа «Моя Мишель».

Что осталось?

Тем не менее в городе закрылось не всё. Например, работают водные прогулки по озеру, рестораны «Ялта» и «Чин-чин» (первый ориентировочно закроется 28 августа, а второй работает круглый год), гостиницы «Причал» и «Уютная», гостевые дома на берегу озера. Ещё не перекрыта пешеходная улица Гагарина в центре Ярового, которая тянется вдоль всей береговой линии и соединяет «Причалы» 22 и 42.

К тому же всегда открыт выход на озеро, любой человек может в нём искупаться. Аквапарк тоже пока официально не закрывался. Но он и кедровые бани на его территории временно не работают из-за отсутствия горячей воды в городе.

«Если ещё будет погода и горячая вода в городе, то ещё, возможно, будет работать аквапарк и кедровые бани. Пока в Яровом идут ремонтные работы, и неизвестно, когда воду включат. Определённой даты закрытия аквапарка сейчас нет», — пояснили в кол-центре «Курорта Ярового».

Кроме того, круглогодично на Яровом работает грязелечебница «Озеро Яровое» вместе с санаторием «Химик». Всё ещё можно пройти процедуру «пилинг рыбками Гарра Руфа». Функционируют и некоторые торговые ряды.

Новости

Туризм Блогер рассказал об отдыхе на Яровом озере. Что интересного здесь можно увидеть и как не заболеть на курорте