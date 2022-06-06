«Любой проект должен быть эффективным»: эксперт рассказал, нужен ли Барнаулу тоннель под ж/д вокзалом

Строительство подземного тоннеля под железнодорожной станцией в центре Барнаула не позволит решить проблему с пробками в городе. Об этом amic.ru рассказал преподаватель АлтГТУ, кандидат технических наук Сергей Павлов. По его словам, к строительству подобных объектов необходимо подходить «с умом», потому что после появления тоннеля под ж/д вокзалом центр краевой столицы может не справиться с дополнительным потоком автомобилей.

Что думает о проекте Сергей Павлов?

Сегодня центр города принимает максимальное количество транспорта. С появлением тоннеля автомобилей станет ещё больше и многие из них будут упираться в узкие проспекты и улицы Барнаула.

«Любой проект должен быть эффективным. Подземный тоннель, конечно, частично разгрузит Павловский тракт. Однако потоки автомобилей, которые будут приезжать в центр Барнаула через тоннель, будут упираться в площадь Победы и проспект Красноармейский. Построив тоннель мы увеличим количество автомобилей, в связи с чем резко возрастёт нагрузка на действующую дорожную сеть центра Барнаула, которую будет сложно расширить. Перед реализацией таких масштабных проектов необходимо посчитать экономический эффект. Придётся весь центр города переделывать под дополнительный поток транспорта», — пояснил amic.ru Сергей Павлов.

Новости

Прочее Власти Барнаула вернулись к проекту подземного тоннеля под ж/д вокзалом

По словам преподавателя, в последние годы в центре Барнаула, наоборот, сокращается количество личных автомобилей. В частности, уже показали свою эффективность выделенные полосы для общественного транспорта. Некоторые из «выделенок» Павлов предлагает сохранить и после завершения реконструкции на путепроводе Ленина в районе Нового рынка. Так, учёный предлагает сохранить полосы на проспекте Строителей. В целом, уверен Сергей Павлов, с годами в центре Барнаула должно становиться всё меньше автомобилей. Для этого необходимо строить платные парковки.

Что известно о проекте тоннеля под ж/д вокзалом?

Строительство тоннеля включено в генплан Барнаула до 2036 года. Идею связать центр и северо-западную часть города автомагистралью впервые обозначили в генплане развития 1946-1948 годов. А в 1978 году городское руководство приняло решение разработать проект. Через пять лет документы были готовы, но перестройка поменяла планы. В работе над проектом 1983 года и его обновлённым вариантом 2014 года принимал участие бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

Новости

Прочее Власти готовятся к строительству туннеля под ж/д вокзалом в Барнауле

Тоннель включает в себя транспортный узел в границах Павловского тракта и трёх проспектов — Ленина, Строителей, Коммунаров. Основным сооружением должен стать тоннель под железнодорожными путями. Его планируется провести от перекрёстка проспектов Строителей и Красноармейского в створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров. Далее транспорт разделится на два потока — в сторону улицы Юрина и в направлении улицы Антона Петрова.

Над проектом работали три института — «Алтайгражданпроект», Новосибирский «Сибгипротранс» и московский «Гипрокоммундортранс». Реализация проекта рассчитана на несколько этапов. Сначала нужно построить сам тоннель, который обойдётся в миллиарды рублей.