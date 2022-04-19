Мэрия Барнаула за 6,2 миллиона ищет того, кто нанесёт разметку на дорогах города

Администрация города Барнаула объявила тендер на поиски подрядчика, который нанесёт дорожную разметку на улицах города. Власти краевой столицы выделили на работы 6,2 миллиона рублей. Согласно информации на сайте госзакупок, заявки можно присылать до 21 апреля. После этого будет объявлен победитель, который должен будет выполнить работы на 1250 участках.

Отметим, в прошлом году мэрия Барнаула дважды проводила аукцион из-за проблем у ООО «Дорожные знаки Алтая», которые начались в начале весны. К середине мая компания освоила только 5 миллионов от суммы контракта. К середине июля сумма выросла до 17 миллионов. Однако для разгара летнего сезона (именно в это время особенно нужна разметка) это катастрофически мало. В итоге 26 июля администрация краевой столицы и подрядчик подписали соглашение о разрыве контракта по обоюдному согласию.